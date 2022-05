Iphone kan få USB C nästa år

Iphone-modellerna som släpps 2023 kan bli de första som saknar Lightning-kontakt till förmån för USB C. Det hävdar läckaren och analytikern Ming-Chi Kuo som baserar informationen på att Apple ska ha varit i kontakt med olika leverantörer av komponenter för Apples olika enheter.

Det har under flera år talts om att Apple skulle byta till USB C, och EU:s beslut att kräva USB C som laddstandard lär ha en del med den nya informationen att göra. Enligt Kuo skulle ett byte till USB C dessutom både ge snabbare dataöverföring och snabbare laddning än med Lightning, men att ett eventuellt byte även handlar om möjligheterna att skaffa fram nödvändig hårdvara samt ge Ios stöd för den nya porten.