Kör Whatsapp på flera enheter samtidigt – så gör du

Whatsapp har under lång tid arbetat med att göra det möjligt för användare att använda tjänsten samtidigt på fler än en enhet. Nu har man inlett en öppen men begränsad betatestning av funktionen som låter användaren köra Whatsapp på upp till fyra enheter samtidigt oberoende av varandra, och fortfarande med end-to-end-kryptering för säkerheten. Det innebär framför allt att det exempelvis går att använda Whatsapp på exempelvis en dator eller surfplatta utan att behöva gå omvägen via mobiltelefonen.

För att få möjlighet att vara med och betatesta, eller i varje fall göra sig tillgänglig för testandet, måste du vara registrerad betatestare. Det kan du ordna via länken till WhatsApp Help Center här under.