Läcka: Då lanseras Galaxy S24

Det är den koreanska publikationen The Elec som har publicerat läckt information om Samsungs kommande lansering av de nya flaggskeppen i Galaxy S24-serien. Man uppger att evenemanget kommer att hållas den 17 januari 2024 i San Jose i Kalifornien. Det ska vara möjligt att förbeställa Galaxy S24, Galaxy S24+ och Galaxy S24 Ultra från den 18 januari, och de förbeställda enheterna kommer att börja nå kunderna från den 26 januari till den 30 januari. Modellerna ska sedan bli tillgängliga i butik från och med den 30 januari 2024.

Anledningen till att man har lagt lanseringen tidigare än föregående lanseringar uppges vara för att förbättra intäkterna under årets första kvartal. Därmed verkar det allt tydligare att företaget verkar planera lanseringarna för att förbättra kvartalsintäkterna för första och tredje kvartalet varje år, med nya Galaxy S-modeller under första kvartalet, och Galaxy S- och Galaxy Z-modeller under det tredje kvartalet.