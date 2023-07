Läckt kodnamn tyder på att Galaxy S24 kan få tre modeller

Det har tidigare dykt upp information om att Samsung enbart skulle satsa på två olika Galaxy S24-modeller - ”vanliga” S24 och S24 Ultra - och därmed dumpa S24 Plus. Nu har bland annat publikationen SamMobile gått ut med vad som påstås vara det interna kodnamnet för Galaxy S24, och de ska enligt uppgift gå under kodnamnet Muse. Det som gör informationen extra intressant är att Galaxy S24 Ultra uppges gå under kodnamnet Muse3, vilket skulle kunna innebära att Inte går ner på två modeller utan fortsätter med tre - Galaxy S24, Galaxy S24+ och Galaxy S24 Ultra.