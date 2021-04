Lanserad: Fitbits aktivitetsmätare Fitbit Luxe

Nya Fitbit Luxe är Fitbits tunnaste fitnessarmband hittills om man räknar de som har pekskärm, vilket denna har. Fitbit Luxe har fem dagars batteritid och den ska vara speciellt framtagen för den som är mer modevedveten. Själva höljet på klockan är gjort i metall som i tillverkningsprocessen gjorts extra blank men ser man till Fitbits andra armband innebär det ingen stor skillnad. En fitnesssensor som den här är ju ganska diskret i sig och det finns inga stora möjligheter att som designer ta ut svängarna. Tydligast blir kanske därför det visuella uttrycket om du även köper till det metallband med länkar i rostfritt stål, designat av smyckesvarumärket Gorjana. Det kostar dock nästan lika mycket som själva Fitbit Luxe och lyxiga armband har Fitbit erbjudit sedan tidigare till de befintliga produkterna.

En stor del av lanseringseventet ägnades åt att tala om det Fitbit talat om sedan tid, mental hälsa, stress att och mindfullness. Anledningen till det var så klart att mycket av det Fitbit Luxe kan kretsar kring detta. Fitbit Luxe är det första armbandet från Fitbit som har funktionen för att kunna mäta dina stressnivåer eftersom det är en funktion som introducerats först i Fitbits klockor. Nu kommer funktionen alltså även till aktivitetsmätarna och först till Luxe. I övrigt kan Fitbit Luxe mäta din sömn, väcka dig när du sover som lättast inom ett visst tidsintervall och ha koll på din aktivitet under dagen och dina träningspass. Luxe mäter din puls löpande under dyngets all timmar, men den har inte GPS så på löprundan är du beroende av att även ha telefonen med dig för mätning med telefonens gps då. Den ska dock kunna mäta simmning och en rad andra sporter.

Utseendet har mer att göra vilket armband du väljer att köpa till än designen på aktivitetsmätaren i sig.

Bland övriga funktioner värda att nämna är att Fitbit Luxe som bolagets övriga produkter fungerar både med Ios- och med Android-mobiler. Du har i enheten en klocka och därmed givetvis även alarm, timer och stoppur. Du kan även läsa appnotiser från din mobiltelefon på enheten.

Lanseringen av den nya Fitbit Luxe är den första som bolaget gör som en officiell del av Google. Kopplingen till Google märks dock inte så tydligt, eftersom det fortfarande är i ett tidigt skede. På sikt lovade dock Fitbit-grundaren, som uttalade sig om detta under lanseringseventet att kopplingen till Google ska ge Fitbit ökade möjligheter att skapa innovativa produkter i snabbare takt, att lansera fler tjänster och att samtidigt vara öppna med hur man använder de data som samlas in.