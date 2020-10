Jämförande test: Smarta klockor – för träning, hälsa och mycket mera

Den smarta klockan har sedan den introducerades snabbt blivit en självklarhet för många. Samtidigt som många funktioner har tillkommit och förfinats med varje ny generation av klockorna så syns också stora skillnader mellan de olika klockor vi testar här.

Det finns flera olika utgångspunkter när du väljer klocka och beroende på vad du är ute efter finns det olika klockor som passar bättre och sämre. Genomgående är ändå ett mer eller mindre tydligt fokus på träning och hälsa. Från att av vissa ha setts som att du ska ha en mobiltelefon i miniatyr på armen har olika inriktningar etablerats, på ett betydligt tydligare sätt än när det gäller mobiltelefoner där likriktningen är betydligt större.

Klockor är istället antingen eller. Massor av funktioner går sällan hand i hand med generös batteritid.

De grundläggande funktionerna i smartklockan handlar ofta om att du ska få notiser från telefonen och därmed koll på vad som händer utan att ständigt behöva ta fram telefonen. Med rätt inställningar för notiserna slipper du bli störd av oviktiga saker och får bara de du faktiskt behöver ta del av direkt medan andra kan vänta. De här aviseringarna kan vara mer eller mindre användbara och det är inte alla klockor som även låter dig agera, alltså svara på de meddelanden som visas direkt från klockan.

Ännu mer grundläggande än notiser från telefonen är egentligen pulsmätningen, för den finns i alla de klockor vi testar här. Hälso- och träningsinriktningen är tydlig och alla utom en klocka, Withings Scanwatch, har dessutom GPS så att du kan få till exempel promenaden, cykelturen eller löprundan utritad på en karta utan att ha mobilen med dig. Med GPS kan du ju även få information om till exempel höjdskillnader som en simpel stegräknare inte kan informera om. Utöver detta så blir EKG och mätning av blodets syresättningshalt allt vanligare och de teknikerna har hunnit ta plats i flera av testets klockor.

I nästa steg är frågan mycket den om hur fristående du vill att din klocka ska kunna vara från din mobil. Många av klockorna i testet kan till exempel spela musik direkt till ett par trådlösa hörlurar, vilket gör att du kan jogga och både lyssna på musik och få tärningen mätt utan att behöva bära med dig telefonen. Med esim i telefonen kan du dessutom få egen uppkoppling till klockan så att du kan vara nåbar även de gånger telefonen ligger kvar hemma. Det är onekligen en frihetskänsla, men bara Samsung och Apple har stöd för esim och det kan också innebära att batteritiden blir lidande, så klockvalet handlar många gånger om avvägningar och vilka funktioner du prioriterar.

En viktig sak att tänka på är även hur klockan är att använda, i praktiken. Det är inte lätt att skapa en smartklocka som både är enkel att använda och ger dig alla funktioner du behöver. Bara den lilla skärmen är en klar utmaning och flera tillverkare kompletterar pekskärm med en knapp du kan vrida på för att navigera, eller som Samsung att boettringen runt klockans urtavla är vridbar och låter dig bläddra runt i systemet. Det finns ju en fördel med att kunna navigera på skärmen utan att samtidigt dölja större delen av den med ditt finger. Det skiljer även en hel del hur väl som pekskärmarna faktiskt reagerar på tryck och svep så på det här viktiga området lyckas de olika tillverkarna ganska olika, vilket ska visa sig nu när vi börjar titta på klockorna och deras funktioner i detalj.

Samsung Galaxy Watch 3

Vill du veta vad som är möjligt att göra med en smartklocka idag är Samsung Galaxy Watch 3, i alla fall på en del områden, ett bra exempel. Samsung har liksom flera av konkurrenterna möjlighet att mäta blodets syresättning och levererar även på de flesta andra områden. Här finns givetvis inbyggd gps och pulsmätare så klockan kan mäta din träning och dessutom har klockan även koll på stressnivåer och mäter din sömnkvalitet. Minst lika viktigt som att den ens kan mäta sömnkvalitet är att batteritiden är tillräckligt generös för att du ska kunna göra just det flera dygn i sträck utan att behöva oroa dig för att batteriet ska ladda ur. Det i alla fall så länge som du inte pressar klockan till det yttersta och strömmar musik via klockans egna mobiluppkoppling.

Ja, Samsung Galaxy Watch 3 är alltså en av de klockor som du kan använda esim i. Apple Watch är den andra.

Det här gör att du, om du tecknar och betalar för det extra abonnemang som krävs, ka bli nådd på ditt vanliga nummer direkt i klockan även när du har mobilen liggandes kvar hemma. Det innebär även som sagt att du kan strömma musik direkt till klockan utan wifi eller telefon i närheten, skicka och ta emot meddelanden och så vidare.

En viktig egenskap hos Galaxy Watch 3 är att den har tillgång till en helt egen appbutik och det här är en klart bidragande orsak till att den ger dig många funktioner. Apputbudet är visserligen begränsat och det är ont om officiella appar från kända varumärken, men här finns ändå appar som låter dig kolla på Youtubeklipp i klockans lilla skärm eller surfa på webben. Bland användbara appar som följer med finns även Microsoft Outlook, Spotify och Samsungs betaltjänst Samsung Pay för att använda klockan när du betalar i butik.

Trots att klockan är synnerligen fylld med olika funktioner så tycker jag att Samsung har lyckats med gränssnittet. Det finns en lång rad olika urtavlor att välja mellan och i dessa kan du ha en varierande grad av information från olika källor direkt i urtavlan. Det kan handla om väder, stegräknare, meddelanden och batterinivå. Du kan navigera i klockans system genom att antingen svepa på skärmen och använda de två fysiska knapparna, eller genom att istället för att svepa snurra på boettringen, ett bra sätt att snabbt bläddra mellan många olika alternativ och hitta rätt utan att skymma skärmen med fingrarna. Skärmen är givetvis en pekskärm och den är dessutom en bra sådan med god synbarhet och den reagerar bra på tryck och svep vilket inte är självklart för smartklockor vilket du märker om du läser vidare om några av de andra klockorna i det här testet.

Utöver urtavlan med viss information tillgänglig och enskilda appar har klockan även widgets som ger dig snabb information tillgänglig direkt, utan att gå in i specifika appar. Det här gör att jag till höger om urtavlan får se först snabba hälsodata, sedan favoritapparna som genvägar följt av träningstyper jag kan starta, väder, kalender, musik och så vidare. De här kan du så klart välja och ändra själv. Ett svep åt andra hållet från urtavlan visar istället de senaste notiserna så du kan agera på dem.

Plus: Skärmen, Funktionsfylld, Ios och Android-stöd

Minus: Dyr, Inlåsta hälsodata

Withings Scanwatch

När vi tittar på Withings klocka är det en ytterlighet jämfört med de mer funktionspäckade smartklockorna. För det första har vi här ingen pekskärm utan en traditionell analog urtavla med vanliga visare. Den kompletteras med en liten rund, monokrom skärm i mitten där information kan visas. De funktioner som finns tillgängliga i klockan styrs helt med en enda knappen på sidan, en fysisk knapp som du dessutom kan snurra på. Med den gör du alltså alla val som finns tillgängliga och det handlar då om att snurra samt trycka snabbt eller hålla in knappen. Det och det faktum att skärmen där valmöjligheterna presenteras är så liten gör navigeringen i klockan minst sagt krånglig eftersom översikten blir lidande. Den lilla skärmen är dessutom dålig på att presentera information, så några mer ingående fakta om till exempel ditt pågående löppass är inget du kan räkna med. På samma sätt är det svårt att ha annan nytta av skärmen. Visst kan den visa till exempel ett inkommande sms, men eftersom det visas genom att texten rullar förbi i den lilla skärmen blir även nyttan av det begränsad.

Uppsidan med detta är givetvis batteritiden. Trots att Withings klocka har en rad olika sensorer för att mäta aspekter av din hälsa och dessutom mäter sömn så har den ett batteri som räcker ungefär en månad.

Känslan när jag använder Withings Scanwatch är framförallt att det är en traditionell klocka kombinerat med en hälsomätare, snarare än det är en smart- eller sportklocka. Att klockan saknar gps är så klart en nackdel när du utövar någon sport som går ut på att du ska förflytta dig, som löpning, cykel eller en enkel promenad. När du inleder registrering av ett sådant träningspass påminner klockan om att du bör starta den medföljande appen på din telefon för att klockan ska kunna använda telefonens gps-position under hela träningspasset. De data som klockan samlar in, såväl träningspass som andra hälsodata och sömnmätningar, samlas på ett överskådligt sätt i din mobil i appen Health Mate som Withings själva ligger bakom. Eftersom klockans informationsvisning är så begränsad blir den här appen särskilt viktig och de förväntningar vi har på den tycker jag att den lever upp till.

Först och främst dock, i själva klockan så gör ett tryck på knappen att den lilla skärmen, som annars alltid är släckt lyser upp och visarna flyttas så att de inte skymmer den. Först visas tid och datum, men genom att snurra på knappen kan du gå till de nio olika tillgängliga funktionerna. Förutom klocka och datum är det pulsmätning, stegräknare, distans du gått, antal våningar, ekg, mätning av blodets syresättning, starta träning samt inställningsmenyn. Eftersom bara en funktion i taget syns i skärmen blir det till att sakta bläddra mellan de olika tills du kommer till den du söker och kan välja den. När jag till exempel ska starta en träning bläddrar jag först till just Workout och trycker in knappen, bläddrar sedan bland de fyra träningssätten eller “Annat” och i de fall jag väljer just ett annat så kan jag sedan efteråt i mobilappen specificera träningsform om det nu var yoga, bordtennis eller boxning.

När träningspasset är klart får jag hålla in knappen några sekunder och sedan bekräfta med ytterligare ett långt tryck att jag vill avsluta träningspasset. Sedan synkas allt till mobilappen nästa gång jag startar den och klocka och telefon samtidigt är anlsutna via bluetooth.

Någon coachning från klockan eller upplysningar om hur du presterar under själva träningspasset är dock uteslutet och du kan inte heller använda den för att spela musik.

Allt det här gör att den skiljer ut sig tydligt från resten av klockorna i det här testet. Den har en hel del olika hälsofunktioner, men när det gäller träning och mer smarta funktioner förlitar den sig mer på mobilappen än andra klockor. Utöver fördelen med generös batteritid ska vi givetvis räkna även det stilrena utseendet till klockans fördelar, något som gör att den inte som en del andra smartklockor skiljer ut sig negativt utan tvärtom mycket väl kan tas för ett traditionellt armbandsur.

Plus: Stilren design, Ios och Android-stöd, batteritid

Minus: Ingen GPS, begränsad skärm

Huawei Watch GT 2 Pro

Jag blir direkt imponerad av högtalaren i Huawei Watch GT 2 Pro. Faktum är att både ljudkapaciteten och skärmen hör till de klart bästa i testet och de kommer väl till pass eftersom träning är i fokus för Huaweis klocka. Det här gör alltså att du dels enkelt kan se hur du presterar genom att snabbt kasta ett öga på skärmen under joggingrundan, men även att du kan få prestationen uppläst för dig. Första gången jag är ute och springer får jag till och med sänka volymen på högtalaren vilket säger en hel del om vad den klarar av. Jag kan till och med lyssna på musik i högtalaren och få riktigt okej ljud, vilket inte hör till vanligheterna.

Jag nämnde musik och i fallet med den här klockan så är musikfunktionen begränsad till möjligheten att ladda in musikfiler och lyssna på dessa trådlöst till ett headset, eller direkt ur högtalaren om du nu skulle föredra det. Jag laddar in ett gäng mp3-filer för att lyssna och det fungerar i alla fall bra, även om ju min min och många andras främsta musikkälla idag Spotify och få har mp3-filer liggandes. Dessutom är överföringen av musikfiler begränsad så det krävs en android-telefon, även om klockan i övrigt fungerar att koppla till antingen en Android eller en Iphone. Du kan få meddelanden och andra aviseringar från din telefon när de är anslutna via bluetooth, men du kan inte svara på några meddelanden och vill du svara får du alltså helt enkelt ta upp telefonen.

Träning och hälsa är i alla fall i fokus, vilket visar sig genom de funktioner som finns tillgängliga. Huawei Watch GT 2 Pro har så klart GPS liksom möjlighet att mäta din puls, sömn, syresättningen av blodet och stressnivåer. När det gäller att mäta träning kan du välja mellan ett hundratal olika träningsformer, men mer intressant är de utökade möjligheterna att till exempel mäta din golfsving, få information om backens lutning, fallhöjd och så vidare när du åker skidor samt på löprundan eller promenaden få hjälp att hitta hem. Den senare funktionen visar sig dock vara lite begränsad när jag testar den på en löprunda jag tar utan att ha någon telefon med mig. Ett par svep på skärmen låter mig zooma ut så att jag ser min tillryggalagda sträcka utritad som ett blått streck mot svart bakgrund. Det gör det enklare att ta mig tillbaka till platsen där jag började. Riktigt så imponerande som man kunde hoppas på är det dock inte, för klockan vet ingenting om omgivningarna och även om kartbilden gör det lätt att ta samma väg tillbaka som den jag just sprungit syns inte ogenomtränglig terräng, vattendrag eller motorvägar som inte går att korsa. Det gör alltså att vägen hem inte behöver bli den närmsta, även om funktionen gör att du hittar dit förr eller senare.

När träningen är slut så presenteras en lång rad ingående data om mitt pass, från snittempo, kalorier och puls till rytm, höjdskillnad och VO2Max-värde. Jag saknar dock möjligheter att jämföra mina prestationer med andra, vilket begränsas av att den data som samlas in är relativt inlåst i Huawei Hälsa-appen och att det finns få möjligheter att sätta min prestation i ett sammanhang eller dra slutsatser inför nästa träningspass.

Det här märker jag också ett par gånger under mina träningspass med klockan. En gång visar sig en röd gubbe i klockans skärm tillsammans med texten “Dåligt!”, en annan gång säger rösten med klar och tydlig stämma att “Your body is in exceptional shape!”. Båda gångerna saknas dock ytterligare förklaring eller hjälp att tolka informationen. Inget i träningsrapporten efter passen tyder heller på något ovanligt och det är svårt att tolka vad klockan baserar sin bedömning på.

Bland övriga funktioner finns det inte så mycket att tala om. Fokus är på träning och hälsa och till övriga funktioner som jag inte redan nämnt kan räknas väder, alarm och möjligheten att hitta telefonen om du förlagt den i närheten av klockan. Liksom övriga klockor kan den givetvis även visa appaviseringar från telefonen, men du kan inte använda klockan för att svara. Du navigerar mellan funktionerna genom att svepa över skärmen genom en lista med ikoner. Skärmen i sig är som sagt bra, och tryckresponsen acceptabel. Ibland kan det vara viss fördröjning eller att jag får trycka två gånger innan något händer. Fortfarande hör dock Huawei Watch 2 Pro till de bättre på den här punkten.

Plus: Materialval och design, Ios och Android-stöd, batteritid, skärmen

Minus: Begränsat antal funktioner, inlåsta hälsodata

Fitbit Sense

När vi tänker på Fitbit är det lätt att associera främst till enklare stegräknare, men i takt med att tekniken, konkurrenterna och användarnas förväntningar blivit allt mer avancerade har även Fitbit lagt till allt fler funktioner och Fitbit Sense är deras senaste smartklocka. Här finns med andra ord mycket mer än stegräknare och Sense är utrustad med en liten fyrkantig skärm med rundade kanter, en pekskärm givetvis samt kompletterad med en tryckkänslig knapp på sidan av klockan. Fitbit är en av dem som erbjuder appar och Sense har liksom andra Fitbit-klockor en egen appbutik som gör att du kan komplettera med funktioner efter behov. Utbudet är inte alls särskilt stort, men här finns i alla fall väder, kalender, en egen betaltjänst så du kan använda klockan för att betala i butiker och här finns Spotify. Tyvärr är Spotify-appen begränsad så att den bara fungerar för att styra musik på en annan enhet och inte för att lyssna direkt från klockan eller för att ladda ner låtar till den. Det kan du däremot göra med Deezer-appen för Fitbit, förutsatt att du har ett Premium-konto hos Deezer, en musiktjänst liknande Spotify. I appbutiken hittar vi sedan runt hundra olika appar och bland många okända finns även kända varumärken som Uber, New York Times, British Airways och nyhetsappen Flipboard. Med sitt begränsade apputbud är dock appbutiken inget som tillför särskilt mycket till Sense.

Skärmen i Fitbit Sense är skarp och lättavläst, men brister en del i responsen. När jag sveper med fingret på skärmen hänger inte systemet med riktigt som jag skulle önska. Du sveper från höger till vänster för att få upp olika funktioner i form av fyra ikoner åt gången. Genom att svepa åt andra hållet får du fram snabbinställningar som sovläge, stör ej eller möjlighet att justera ljusstyrka och att skärmen ska vara på hela tiden. Här tycker jag pekskärmens brister märks och det är inte utan att man saknar till exempel de kompletterande vridknappar som andra klockor är utrustade med. Knappen på sidan av Fitbit Sense används bara för att komma tillbaka till urtavlan samt om du vill som genväg till en funktion du ställer in, då genom att du håller in den knappen.

Till det yttre hör Fitbit Sense till de mindre och smidigare i testet och den är heller inte särskilt tung.

Fitbit går att använda tillsammans med såväl Ios som Android och du kan få telefonens aviseringar direkt till klockan. Det här kan du ställa in på appnivå så att du slipper att bli störd av aviseringar som inte är viktiga i stunden utan kan vänta till senare och därmed passar bättre att ta del av i telefonen.

Battertitiden är relativt bra i Fitbit Sense och det gör att du kan använda den flera dagar för såväl träning sömnmätning utan att behöva ladda, men utöver träning så har Fitbit även utökat funktionerna till mer allmänna hälsotrender. Fitbit vill alltså bredda användningsområdet. Ett exempel på detta är möjligheten för klockan att mäta hudens temperatur. Det här gör klockan automatiskt när du sover och det är alltså inget du kan initiera själv. Istället ska du bära klockan nattetid när du sover och sedan , när du gjort det några nätter kan klockan känna av när temperaturen avviker från det normala. Ett annat exempel på det bredare hälsotänket är möjligheten att mäta svettnivån i huden, något man kan göra med en tvåminutersmätning där du lägger handflatan över skärmen, så att den täcker alla fyra hörnen och klockan därmed kan mäta hudens ledningsförmåga. En snabbskanning innebär att jag får lägga handen över skärmen och väntar i två minuter. Tar jag bort handen från skärmen pausas mätningen och när allt är klart får jag se information om hur min puls förändrats under mätningen samt själv ange hur stressad jag är. Dessutom får jag angivet hur många EDA-responser klockan registrerat under mätningen och det ska vara ett mått som kan tyda på olika grad av stress. Dessa mätningar hamnar i Fitbit-appen under rubriken Mindfulness och handlar mycket om hur lugn och avslappnad du är.

Utöver detta har Fitbit Sense även stöd för att mäta blodets syrehalt, men för att se det värdet måste du installera den särskilda urtavlan som heter “SpO2 Signature”. Det kan alltså vara lätt att missa den möjligheten. Då mäts blodets syrehalt i bakgrunden och du får senare ett värde sammanfattat. Vid testtillfället saknades möjligheten att även mäta EKG, men det är utlovat och ska dyka upp i klockan inom kort. Tillgängligt redan nu är däremot betaltjänsten Fitbit Pay som gör att du kan använda klockan för att betala med i butik.

Plus: Smidigt format, batteritid, Fitbit Pay, Ios och Android-stöd

Minus: Musik bara med Deezer Premium, seg skärm

Garmin Venu

Att Garmins klocka har tydligt träningsfokus och givetvis inbyggd GPS är ingen överraskning, men den kan även mer än så. Till exempel finns stöd för att ladda ner Spotify-musik och spela direkt till ett par trådlösa hörlurar så du både kan mäta träning och lyssna på musik samtidigt utan att ha telefonen med dig på träningspasset. Garmin Venu fungerar både tillsammans med Iphone och med Android-mobiler. Det första som händer när jag ska ställa in klockan är dock att jag av misstag väljer franska som språk. Anledningen är att skärmen reagerar långsamt och misstar mitt svep i listan med språk för ett tryck. Flera gånger så får jag dessutom svepa två gånger för att skärmen ska reagera. Det hela löser sig i alla fall genom att klockan förstår mitt misstag, eller i alla fall återgår till ursprungsläget när den märker att jag inte gör några tryck i menyn som blev på franska.

Du ställer in klockan med hjälp av appen Garmin Connect och det är också där som all träningsdata hamnar när du använder din klocka. Jag tycker dessutom att träningen och den allmänna hälsodata som klockan samlar på sig presenteras på ett ovanligt överskådligt sätt i appen i mobilen. Den här informationen är även tillgänglig på Garmins sajt när du loggat in och det finns funktioner för att jämföra sig med kompisar och andra kontakter som också använder tjänsten.

Klockan har som sagt träningsfokus och att ett tryck på den övre fysiska knappen tar dig direkt till registrering av ny träning talar för just det. Här ställer du in en handfull favoritträningsformer men kan även välja bland en rad övriga när det är aktuellt. Informationen som presenteras under själva träningspasset känns relevant och det är enkelt att med ett snabbt ögonkast se hur du ligger till jämfört med dina mål för träningen. Genom att svepa uppåt och nedåt över skärmen kan jag från grundläget växla mellan olika widgets som visar sammanfattande information om min hälsa under dagen, nuvarande puls kalenderposter och annat. Så länge jag nöjer mig med att fokusera på en sak tycker jag att gränssnittet fungerar bra, men när jag mitt under träningen hör att musiken tystnar och jag behöver byta spellista blir navigeringen för krånglig. Det går att genomföra utan att avbryta träningspasset, men det blir en serie olika svepningar över skärmen, i olika svepningar och det är långt ifrån smidigt, särskilt om jag fortfarande ska fortsätta springa.

Bland övriga funktioner i klockan, utöver själva träningsfunktionerna, finns även möjligheten att betala i butik med Garmin Pay och möjligheten att använda Spotify, och efter någon dag med klockan dyker det upp ett förslag om att jag ska installera appen Garmin IQ och där får jag tillgång till en rad olika appar, som Spotify, Amazon Music och Deezer men även en lång rad enklare appar som urtavlor, konverterare, enkla spel och olika sätt att visualisera dina träningsdata.

Innan jag ger mig ut på första träningspasset med Garmin Venu är det Spotify som jag vill ställa in, medan funktionen för att betala i butik kan vänta till senare. Jag startar processen genom att följa instruktionen att uppdatera Spotifyappen, något som misslyckas, men efter ett andra försök fungerar det. Med klockan ansluten till mitt wifi kan jag sedan bläddra bland mina sparade spellistor i Spotify och välja vilka av dessa som ska vara tillgängliga i offlineläget. Som jag nämnde inledningsvis är dock skärmen inte den mest responsiva och det tar därför en stund att ladda ner den musik jag vill ha. Själva appen i sig är också seg, så jag måste försiktigt scrolla mellan tre spellistor åt gången, för att sedan trycka mig vidare till nästa tre och har du många spellistor blir det ett tidsödande arbete. Till sist går det i alla fall och funktionen i sig när musiken är på plats är bra. Jag ansluter ett par bluetoothlurar, ger mig ut på träningspasset och får under hela passet precis den musik jag önskar. Använder man Spotify i andra sammanhang är det ju självklart att ha det även i klockan.

Plus: Spotify i offline-läge, Ios och Android-stöd, träningsfunktionerna och -sammanfattningen

Minus: Seg skärm, gränssnittet

Apple Watch series 6

Som den mest populära smartklockan i Sverige behöver kanske inte Apple Watch någon särskild presentation, men den skiljer sig ändå på flera radikala sätt från alla andra klockor som är med i det här testet. Den gör det bland annat för att den kräver en Iphone och för att batteritiden bara är en bråkdel av vad de andra klockorna klarar av.

Just att Apple Watch utgår från att du redan har en Iphone innebär dock stora fördelar rent användarmässigt. Genom att Apple har ett fast grepp om hela upplevelsen, vilket man kan tycka vad man vill om, så är klockan i alla fall välbekant och anpassad för dig redan första gången du startar den. Det här innebär att de appar du laddat ner till telefonen och som även har en klockvariant redan är på plats, att dina meddelanden och övrigt innehåll helt enkelt redan finns där och välkomnar dig.

Apple Watch har precis som de flesta andra klockor i testen gps och pulsmätare och dessutom kan den här senaste versionen av klockan mäta blodets syresättningsnivå. I förra Apple Watch kom möjligheten att ta EKG. Jag skulle inte säga att skillnaden mellan de senaste årens nya Apple Watch-klockor är särskilt stor, för en hel del av uppdateringarna kommer i form av uppdateringar av systemet Watch OS. Något som alltså kommer även äldre klockor till del, även det en av Apples främsta styrkor, att hålla befintliga produkter uppdaterade med nya funktioner. Någon som däremot inte hör till fördelarna med Apple Watch är batteritiden. Med en batteritid på ett knappt dygn är Apple Watch beroende av att laddas varje dag.

Själv hade jag hoppats på en ordentlig förbättring av batteritiden i samband med att Watch OS 7 kom ut, eftersom det introducerade klockans stöd att mäta din sömn. Tidigare var ju natten den självklara tiden att lägga klockan på laddning, men den tiden är nu över i alla fall om du vill dra nytta av sömnmätningen.

När jag laddar Apple Watch Series 6 från 39 procent hinner den efter 30 minuter upp till 74 procent och efter ytterligare en halvtimme upp till 97 procent, i stort sett fulladdad och redo för en hel ny dag alltså. Klockan varnar också för batterinivå om den är under 30 procent så du ska ha en chans att ladda innan du går och lägger dig.

En annan fördel Apple har av att kontrollera både Iphone och Apple Watch är så klart även att de två kan samverka ovanligt bra. Det här märks till exempel just i sömnmätningen där Iphone kan ta initiativ att du bör varva ner inför sänggåendet och tysta aviseringar som stör. När du sedan aktivera sömnläget på klocka eller telefon anpassar sig den andra enheten givetvis direkt.

Ser vi till mängden funktioner, appar och saker du kan använda Apple Watch till så anser jag att Apple hör till de som har lyckats bäst med sitt gränssnitt. Mjukvara och hårdvara i samverkan. Pekskärmen har en väldigt bra respons och svarar snabbt på varje tryck och svep. De två knapparna på sidan, där den ena, den som kallas Digital Crown dessutom går att vrida, ger ett bra komplement till pekskärmen eftersom det gör det möjligt att navigera och växla mellan funktioner utan att skymma skärmen med fingret. Apple Watch har vidare ett i sammanhanget stort apputbud och dessutom ovanligt bra stöd för att appar faktiskt ska kunna ge dig information direkt i urtavlan. Genom så kallade komplikationer kan appar ge dig till exempel kalenderposter, genvägar, meddelanden och så vidare direkt där.

Apple Watch är dessutom en av få klockor i det här testet som erbjuder esim om du väljer den versionen och då får du en klocka som blir mer fristående och till exempel kan ta emot samtal och koppla upp sig även när du inte har telefonen i närheten eller har tillgång till wifi. Men det bygger ju så klart på att du har batteri kvar i klockan och, just det, att din mobil är en Iphone.

Plus: Gränssnitt, funktioner, mångsidig

Minus: Batteritiden, kräver Iphone

Kontroll av klockornas mätvärden

För att kontrollera och jämföra de data klockorna ger oss har vi förutom ett stort antal träningspass med respektive klocka enskilt genomfört träningspass med en klocka på varje arm för att enkelt kunna jämföra de data vi fått fram. Dessutom har vi under testet jämfört klockornas pulsmätare med ett professionellt pulsband som mäter puls fastspänt över bröstet, att jämföras då med klockorna som mäter pulsen runt handleden.

Klockornas gps har vi även de jämfört med klockorna sinsemellan på ett stort antal träningspass med löpning, cykel och promenader samt på löparbana där uppmätta och kontrollerade distanser jämförs med vad klockorna redovisat för distans. Just på en 400-meters löparbana visade dock klockorna fler avvikelser än under träningspass i elljusspår eller på bilvägar och under längre löppass till exempel har ingen av klockorna visat distanser som avviker mer än marginellt.

Betygskategorierna

Material och design

En klocka är, på ett helt annat sätt än till exempel en mobiltelefon, en del av din personliga stil. Vi vill dels att den ska vara praktisk och inte vara i vägen, men den ska även vara snygg och passa in i olika situationer (till exempel inte vara för tung och otymplig) och med din egen stil. Det här är så klart orsaken till att flera av klockorna i testet går att anpassa med en rad olika utseenden och armband.

Allt fler av tillverkarna inspireras dessutom av traditionella, mer lyxiga klockor, och det är klart idag att en smartklocka definitivt inte behöver se ut som en mindre dator på armen.

Vinnare: Apple Watch series 6, Huawei Watch GT 2 Pro och Withings Scanwatch

Hälsa och sömn

Det är på just detta område som mest innovation sker. För varje ny generation av smartklockor tycks tillverkarna lägga till en ny sensor som ska mäta en ny aspekt på din hälsa. Alla klockor i testet kan mäta och analysera din sömn och den stora trenden nu är att allt fler får möjlighet att mäta blodets syresättning. Det handlar många gånger om mätvärden som du hoppas att du inte kommer att behöva använda, men kan ändå vara en trygghet om de en dag varnar för sämre värden. Utöver att registrera värdena är det dock viktigt att mätningarna är enkla att genomföra och att klockan och tillhörande appar gör det klart för oss vad som faktiskt mäts och sätter värdena i ett sammanhang.

Vinnare: Apple Watch series 6 och Withings Scanwatch

Träning

När det gäller träning är det precis som med hälsa och sömn viktigt att inte bara värdena registreras. De ska även sättas i ett sammanhang och gärna under själva träningspasset hjälpa dig att faktiskt bli peppad och prestera bättre. Sedan, efter träningspasset, vill vi kunna dra slutsatser med hjälp av klockan och tillhörande appar, kanske till och med jämföra oss med kompisar och andra för att den vägen få en extra morot att bege sig ut till löpspår och gym även när motivationen inte är på topp. Här tappar flera av klockorna poäng eftersom deras data är inlåsta och inte enkelt kan delas med andra för jämförelser och det är Garmin med sin översiktliga presentation och Apple som tack vare sin användarbas och samlade presentation av data och slutsatser gör bäst ifrån sig här.

Vinnare: Apple Watch series 6 och Garmi Venu

Funktioner och batteritid

Just batteritid kontra funktioner är den smarta klockans centrala konflikt. Vilken klocka du föredrar beror så klart på vilka funktioner du ser som nödvändiga och vilka uppoffringar du är beredd att göra för att få tillgång till de funktionerna. Mer än några andra produkter vi testar handlar smarta klockor om personliga preferenser och det är viktigt att titta på detaljerna i testet för att hitta rätt klocka för dig, mer än vilken klocka som tar hem totalsegern. Betygen i den här betygskategorin sätter vi när vi jämför funktionsuppsättningen med batteritiden, men ser du funktioner som onödiga kan du själv så klart göra andra prioriteringar.

Vinnare: Samsung Galaxy Watch 3, Huawei Watch GT 2 Pro, Garmin Venu och Withings Scanwatch

Användarupplevelse

Att göra en användbar smartklocka är inte lätt. För att lyckas behöver skärmen vara riktigt responsiv så att tryck och svep faktiskt händer direkt. Ett alternativt navigeringssätt underlättar, som Apples Digital Crown och Samsungs vridbara boettring.

Att sedan med hjälp av klockans gränssnitt göra alla funktioner tillgängliga på ett överskådligt sätt samtidigt som du enkelt ska kunna växla mellan funktioner utan att tappa bort dig och gärna även ha den mest relevanta informationen för tillfället tillgänglig direkt i urtavlan är en utmaning få klarar.

Vinnare: Apple Watch series 6

Vinnare: Apple Watch series 6

Det är främst det översiktliga, lättanvända gränssnittet och klockans tydliga koppling till allt du redan har i din Iphone som gör den till en vinnare. Samtidigt är det så klart Apple Watch en klocka som är utesluten för dig med en Androidtelefon. Just för klockor är det viktigaste att titta på vilka funktioner du är mest intresserad av och inte stirra sig blind på testvinnaren.