Mobils test blev metallåt i ny reklamkampanj

När vi testade Lenovo Legion Phone Duel lyfte vi särskilt fram den maxade prestandan och det anpassade gränssnittet med samma designspråk som telefonen i sig. Vi nämnde även skärmen som har 144 bilders uppdatering per sekund och telefonen fick betyget 80% av 100%.

I en global reklamkampanj har nu Lenovo och deras reklambyrå, efter att vi accepterat det, tagit utvalda delar av testen och gjort den till låttext i en metalvideo. Det handlar alltså om reklam för Lenovo och utöver Mobils test av Legion Phone Duel har Lenovo valt ut tester från The Verge och från Man of many.

Det är det svenska metalbandet Iron Savages som framför låten och musikvideon som du kan se här nedan är producerad av Claudio Marino.