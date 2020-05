Motorola utökar uppdateringslöften kring nya flaggskeppet Edge Plus

Den 15 maj kommer Motorola att börja sälja sin toppmodell Edge Plus men den finns redan tillgänglig för förköp. Sedan tidigare har Motorola bara lovat att man kommer att uppdatera den med nytt operativsystem till och med Android 11. Men nu har de tagit sig i kragen och uppdaterat det löftet till att sträcka sig till Android 12. Det här är inte unikt på något sätt, flera tillverkare sträcker sig lika långt. Så att Motorola gör det för det kommande flaggskeppet som kostar 12 000 kronor känns inte mer än rimligt.

Utan denna uppdatering hade Edge Plus haft svårt att konkurrera med andra flaggskepp med mer långtgående uppdateringslöften, i alla fall hos de användare som vill ha sin telefon så länge som möjligt. I samband med lanseringen av Motorola Edge Plus ville Motorola på en direkt fråga inte specificera antalet uppdateringar mer än att man tänkte tillhandahålla uppdateringar under "telefonens livstid". De nya uppgifterna ger oss alltså tydligare löften.