Nio enheter från Xiaomi byter till Hyper OS

I oktober presenterade Xiaomi sitt nya gränssnitt Hyper OS tillsammans med den nya modellen Xiaomi 14 som lanserades med det nya gränssnittet. Ny har företaget gått ut med lite mer information om den globala övergången till Hyper OS.

Till att börja med är det nio enheter som kommer att byta från gamla MIUI till nya Hyper OS. Dessa är Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro, 13, 13T Pro, 13T, Redmi Note 12, Redmi Note 12S, Xiaomi Pad 6 och Poco F5.

Xiaomi har inte sagt bestämt när man kommer att börja rulla ut uppgraderingen, bara att det kommer att ske under första kvartalet 2024. Den kommer till berörda användare som en OTA-uppgradering (Over The Air-uppgradering, det vill säga direkt till mobilen) och att utrullningen kommer att ske gradvis.

Enligt Xiaomi har Hyper OS en lite annorlunda grafisk design, men framför allt ska det nya gränssnittet en snabbare kärna, kräva mindre av mobilens prestanda och vara snabbare att installera.