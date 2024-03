Nokia 3210 kan återuppstå

Annons

Den som har använt en vet precis vilken mobil det handlar om, Nokia 3210 var en väldigt speciellt mobil på sin tid och är en av de ikoniska modeller som bröt ny mark på den tid det begav sig.

Nu går HMD, som har Nokias mobiler nuförtiden, gått ut med ett kryptiskt litet meddelande som antyder att det kommer att presenteras något Nokia 3210-relaterat i maj. Modellen nämns inte vid namn, men i ett meddelande på X konstaterar man att “An icon returns this May“ och en pixlig bild som bland annat innehåller texten “It’s my birthday”. Det publicerades den 18 mars, vilket var precis 25 år efter att just Nokia 3210 lanserades.

Vad det i praktiken handlar om återstår dock att se.