Nokiatelefoner får försenad uppdatering till Android 10

HMD Global har tvingats revidera sin prognos för när deras telefoner kommer att uppdateras till Android 10, detta på grund av coronavirusets framfart. Trots att vissa modeller kommer att få uppdateringen senare än vad som varit planerat utifrån den första prognosen kommer samtliga telefoner att ha uppdaterats innan slutet på det andra kvartalet.

Nokia 5.1 Plus och 1 Plus har hamnat i Q2 istället för som tidigare, Q1. Annars handlar det främst om att vissa modeller har skjutits till senare delen av Q1, här ses bland annat Nokia 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 6.2, 7.2 och 3.1 Plus.