Det är officiella uppgifter från Nothing själva som nu säger att Nothing Phone 2 kommer lanseras "i sommar". Tidigare har man bara sagt "senare i år". Att en relativt snar lansering var på gång fick vi tidigare indikationer om då telefonen nämligen dykt upp på den indiska certifieringssajten Bureau of Indian Standards (BIS) med modellbeteckningen AIN065.

Nothing har sedan tidigare också bekräftat att telefonen ska drivas av ett chipset i Qualcomms Snapdragon 8-serie, dock inte vilket chipp. Det avslöjar man fortfarande inget ytterligare om. Läckor har tidigare gått ut med att Nothing Phone 2 kommer att ha en amoled-skärm på 6,67 tum med FHD+-upplösning och stöd för 120Hz, 12 gigabyte arbetsminne och 256 gigabyte lagring.

På baksidan ska det enligt samma uppgifter finnas tre stycken 50MP-kameror (primär, ultravidvinkel samt tele), samt en frontkamera på 32MP. Batteriet påstås ligga på 5000 mAh med 67W-laddning.

Det var under MWC-mässan i Barcelona som Nothing gick ut med informationen om vilket chipset som ska driva telefonen och sedan dess har man även köpt mjukvaruutvecklarna som gör startskärmsappen Ratio, en antydan om att vi kan få se större nyheter i Nothings gränssnitt framöver. Några detaljer om detta har dock bolaget inte givit.

Bilden ovan visar en första titt på Nothing Phone 2, men avslöjar ytterst lite. Är denna detalj representativ för teleofnen i sin helhet tycks Nothing följa inslaget designspår, men avstå från att ge telefonen genomskinliga detaljer som Phone 1 och bolagets headset har. Den röda detaljen blinkar i den animering som Nothing publicerat och kan antyda att de därmed frångått Glyph-lamporna på Phone 1 för en mer diskret lösning med annan funktion.

Nothing har inte givit någon mer exaxt tid för lanseringen än "under sommaren". Den kalendariska definitionen av sommar är juni, juli, augusti, en meteoroligisk definition säger at tsommaren infaller när dygnsmedeltempen är över 10 grader minst fem dygn i streck. Nothings nuvarande och första telefon Nothing Phone 1 hade säljstart den 21 juli 2022.