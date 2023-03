Nothing visar Nothing Ear 2 – här är officiella lanseringen

Nothing lanserar hörlurarna Nothing Ear 2 den 22 mars klockan 16.00 svensk tid. Lanseringen går att följa direkt via Youtube i filmen som ligger längst ner i denna artikel. Redan innan officiella lanseringen så finns en rad både officiella och inofficiella uppgifter om hörlurarna. Nothing själva har låtit Youtube-kanalen DMS testa hörlurarna innan lanseringen och låter han publicera sitt test redan nu med fokus på ljudkvalitet och utan att visa själva hörlurarna. Han var skeptisk till Nothings första produkt, Nothing Ear 1 och tycker sammanfattningsvis att Ear 2 ger en betydligt bättre ljudupplevelse.

Sedan tidigare har det förekommit läckor som även visat själva hörlurarna och de har då sett ut att behålla utseendet från Ear 1 med en i stora delar transparent design och enligt OnLeaks källa kommer de att erbjuda en rad tekniska skillnader som anpassningsbar aktiv brusreducering. Man ska även enligt samma källa introducera en ny avancerad EQ för att anpassa ljudbilden.

Nothing har ännu inte gått ut med något officiellt om lurarna utöver att de ska få "bättre ljud", men de spås bland annat få multipunktanslutning så att de kan paras ihop med två enheter samtidigt, aktiv brusreducering (ANC) med anpassningsbara nivåer av brusreducering, avancerad EQ, möjligheten att hitta borttappade lurar och ett transparensläge.

I bildspelet ovan kan du se både läckta bilder på hörlurarna och Nothings officiella teaserbild som även den ser ut att överensstämma med Ear 1.