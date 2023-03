Nothing Phone 2 får en Snapdragon 8

För en tid sedan tillkännagav tillverkaren Nothing utvecklingen av en Nothing Phone 2 som primärt skulle vända sig mot den amerikanska marknaden, och att den skulle få mer av en premiumkänsla än deras befintliga första mobil.

Nu har man officiellt gått ut med att processorn kommer att uppdateras från den Snapdragon 778G Plus som använda i Nothing Phone 1 till en Snapdragon Gen 8. Man har inte gått in närmare på vilken av dessa Gen 8-processorer som avses. Med tanke på att mobilen förmodas lanseras under tredje kvartalet i år kan det till och med handla om en ännu icke tillkännagiven Snapdragon 8+ Gen 2, om man ska följa Qualcomms utveckling för Snapdragon 8 Gen 1-processorerna.

Andra rykten kring den kommande Nothing Phone 2 tar upp 12 gigabyte arbetsminne, 256 gigabyte lagring, en oled-skärm med stöd för 120Hz och ett batteri på 5000 mAh.