Nothing presenterar satsning på mjukvara

Vi har tidigare hört att Nothing ska satsa mer på mjukvara och nu verkar ett första steg vara taget. I ett meddelande på Twitter välkomnar bolagets vd och grundare Carl Pei grundaren av Bllocphone och hans team till Nothing.

Blloc Phone var en telefon som lanserades 2018 och vars mål var att ge dig en distraktionsfri smartphoneupplevelse helt i svartvitt. Tanken har levt vidare i form av startskärmsappen Ratio och nu hälsas alltså hela teamet välkomna till Nothing.

Ratio är en hemskärmsapp som fokuserar på produktivitet. Den ger till exempel en samlad inkorg med såväl sms som meddelanden från Whatsapp, Instagram och andra appar. Med hjälp av olika fokuslägen kan du anpassa utseendet på gränssnittet till olika tillfällen under dagen och appar så väl som widgets ska hjälpa dig att bli effektiv och begränsa onödig skärmtid.

Carl Peis meddelande på Twitter ger sken av att Nothing köpt hela bolaget och att de nu är en del av Nothing, men detta är inte bekräftat. Mobil har sökt Nothing för en kommentar utan framgång. Mladen M. Hoyss som är produktchef på Blloc skriver i sin Twitter-profil att han även är Software Creative Director för Nothing, så att någon typ av samarbete är igång får sägas vara bekräftat.

Detta skulle kunna innebära att vi får se mer av unika funktioner i Nothings gränssnitt säkert med de befintliga i Ratio som grund. Nothing har bekräftat att de under året ska lansera sin nästa telefon, Nothing Phone 2 med mer premiumprestanda än den första och det är bekräftat att ett av Qualcomms systemchipp i serien Snapdragon 8 ska driva det kommande flaggskeppet.