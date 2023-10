Nothings produkt som inte blev något

Nothing Power 1

Det är inte alltid som en produkt håller på att utvecklas, men att den i slutänden läggs ner och aldrig når marknaden. Nu har Nothings grundare Carl Pei delat ett foto av en sådan produkt, närmare bestämt Nothing Power 1. Den har tänkt att lanseras efter lurarna Nothing Ear 1 och var en 3-i-1 bärbar laddare med trådlös laddning, 65 W snabb trådbunden laddning för att kunna ladda bärbara datorer och telefoner, och den kunde även fungera som ett batteripaket powerbank. Pei förklarar nedläggningen med att "Det här var det bästa vi kunde komma på. Alla dessa funktioner finns redan på marknaden, vi bara paketerade ihop dem." Han tillägger att "det här skulle ha varit en bra produkt för Nothing 2021, men 2023 är våra ambitioner lite större."

Man fick dessutom värmeproblem och hållbarhetsproblem när man testade att tappa den, och komponentleverantörerna kunde inte ge tillräckligt bra priser för att göra produkten prismässigt lockande.

Därför kunde produkten bara gå ett öde till mötes.