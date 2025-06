Bilder påstås visa Nothings nya lurar

Brittiska Nothing har tidigare bekräftat att man kommer presentera sin nya flaggskeppsmobil vid ett evenemang i London den 1 juli.

Det har även ryktats om att man ska via sina första “over-ear headphones” Nothing Headphone 1. Dessa rykten får nu nytt liv via en läcka via Instagram-kontot nothing_fan_blog som har publicerat bilder på vad som påstås vara dessa lurar i färgerna svart, vitt och grönt med en del genomskinliga detaljer. Lurarna verkar dessutom få stöd för både trådlöst ljud och sladd.

Om det verkligen handlar om lär vi få reda på när evenemanget börjar den 1 juli klockan 19.00 svensk tid.