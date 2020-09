Nu finns navigationsappen Tomtom Go i Huawei App Gallery

Redan när Huawei förlorade möjligheten att använda Googles appar och tjänster var Google Maps en av de mest saknade apparna. Kort efter det meddelade Huawei att man inlett ett samarbete med navigationsbolaget Tomtom om att utveckla en navigationsapp för Huaweis telefoner, något som kunde ersätta det saknade Google Maps. Då var det oklart om Tomtom skulle hjälpa Huawei att göra en egen kartapp eller göra sin egen app tillgänglig, men nu är det alltså det senare som har inträffat.

Från och med idag är appen Tomtom Go Navigation tillgänglig i Huaweis egen appbutik Huawei App Gallery, vilket innebär att den är möjlig att ladda ner i bolagets nyare telefoner som Huawei P40, Mate XS och andra som saknar tillgång till Googles appbutik.

Utmanar Here Maps

Redan sedan tidigare finns navigationsappen Here Maps tillgänglig i Huawei App Gallery, men när vi nu tittar närmare på Tomtom Go Navigation är det en annan sorts app. För det första är den till skillnad från Here Maps och Google Maps en betalapp. Som Huawei-användare får du de första 30 dagarna men sedan krävs ett abonnemang och det är samma erbjudande som gäller för de som laddar ner appen via Google Play och använder någon annan tillverkares mobiltelefon.

Till skillnad från framförallt Google Maps så är Tomtom Go fokuserad på bilnavigering och du har alltså inte mycket för att till exempel försöka söka efter restauranger, sevärdheter eller annat i närheten. Tomtom Go är mer för när du vet vart du ska och vill hitta dit. Med bil ska tilläggas, Det finns som i Google Maps eller Here Maps inget stöd för till exempel promenader, cykel eller kollektivtrafik.

När vi snabbt efter lanseringen av appen i Huawei App Gallery testar Tomtom Go Navigation får vi igång appen, och då ber den oss först att ladda ner Sverige som karta. När vi sedan försöker söka efter destinationer att åka till så får vi samma svar oavsett sökning och det är “Internt fel”. Det är får vi veta när vi frågar Huawei om detta ett fel som de redan jobbar med Tomtom på att lösa. Sökfunktionen fungerar i appen om man i en annan telefon laddar ner den från Google Play så funktionen finns uppenbarligen där. Efter den här inledande snabbtesten av Tomtom Go är fortfarande Here Maps det bästa valet för navigering i Huawei App Gallery, men kanske kan Tomtom utmana på sikt.