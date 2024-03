Ny funktion ska spåra avstängda mobiler

Annons

Google arbetar med nästa generation av operativsystemet Android, och som en del av detta även funktioner för att expandera nätverket Find My Device. Nu har det dykt upp ett API, vilket är ett verktyg som gör det möjligt för program att kommunicera med varandra och utväxla information. Det heter Powered Off Finder API och gör det möjligt att hitta kompatibla mobiler även när de är avstängda genom att skicka så kallade Bluetooth-beacons till andra Android-enheter som är en del av Find My Device-nätverket. De mottagande enheterna kommer sedan att kryptera och ladda upp enhetens plats, överföra informationen till Googles server och låta enhetens ägare se var den är. Funktionen kommer dock att kräva att enheter har ett specifikt hårdvarustöd som gör att de kan driva Bluetooth-styrenheten även när mobilen är avstängd och kommer därför inte att fungera på alla Android-enheter.

Det spekuleras i att Googles kommande Pixel 9-modeller blir de första som utnyttjar funktionen. Det finns även spår som tyder på att även Pixel 8-modellerna, inklusive kommande Pixel 8a, kan få tillgång till funktionen.