Nya detaljer om Samsungs Fold 3 och Flip 2 – "upp till fyra olika enheter"

Det cirkulerar många rykten kring Samsungs kommande ersättare för Galaxy Z Fold 2 och Galaxy Z Flip. Bland annat diskuteras det hur många som kommer att komma. Vissa uppgifter talar om två, andra säger tre och ytterligare andra säger fyra stycken. Att det skulle komma fyra skulle sannolikt innebära att det kommer en budgetmodell av varje, vilket säkerligen skulle vara uppskattat, men kanske inte så troligt. Det här är så klart väldigt svårt att spekulera kring.

Ännu så länge verkar det dock främst vara detaljer kring två olika modeller som cirkulerar, vilket gör sannolikheten att det ska dyka upp en budgetvariant ganska låg. Enligt källor ska den kommande Fold 3 ha 256 GB lagring samt komma med Android 11 och One UI 3.5. Flip 2 sägs komma med 128 eller 256 GB lagring och även den givetvis då med One UI 3.5 och Android 11.

Det som är intressant med den informationen är att nuvarande gränssnitt är UI 3.1, som dessutom håller på att rulla ut för närvarande. Det betyder sannolikt att dessa två modeller inte kommer förrän under andra halvan av året, men huruvida det kommer några uppdateringar på One UI innan 3.5 är oklart. Under 2020 släppte Samsung först Galaxy Z Flip 5G i juli och senare kom Galaxy Z Fold 2 i september, men när det gäller årets lansering har ju Samsung som bekant flyttat sin lansering av S-serien jämfört med förra året så vi ska inte dra allt för långtgående slutsatser baserat på historien.