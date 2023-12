Nya indikationer för en Nothing Phone 2a

Annons

Det dyker upp allt mer information om en ny mobil från Nothing, en som påstås vara en budgetmodell som kallas Nothing Phone 2a. Företaget går själva ut på X/Twitter med den kryptiska informationen "something is coming this week" även om det inte nödvändigtvis innebär en ny mobil.

Däremot har det även dykt upp information hos indiska Bureau of Indian Standards (BIS) om en ny Nothing-mobil med beteckningen A142 och ett batteri med beteckningen NT03. Det ligger i linje med tidigare information om en ny modell kallad AIN142. Det har även förekommit spekulationer om en Nothing Phone 3, men det anses vara mindre sannolikt så nära efter lanseringen av Nothing Phone 2.

Nothing kan möjligtvis skingra mysteriedimmorna redan denna vecka.