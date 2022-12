Nya rykten kring Apples XR-headset

Rykten och läckor fortsätter att cirkulera kring Apples första egna headset för förstärkt och virtuell verklighet. Bland annat är det läckaren och analytikern Ming-Chi Kuo som kommer med informationen att Apple visserligen kommer att börja leverera komponenterna till enheten under inledningen av 2023, men att man med flit fördröjer själva lanseringen till någon gång sent under andra halvåret 2023.

Det sägs dessutom komma att initial tillverkas i en liten volym på ungefär en halv miljon enheter, bland annat för att det anses vara en nischad produkt med en prislapp på motsvarande ungefär 27000 kronor.

Samtidigt säger läckaren LeaksApplePro via publikationen Howtoisolve att avsikten är att presentera headsetet på WWDC-evenemanget som kommer att gå av stapeln i juni 2023.