Nya uppgifter: Samsung kan slå ihop Note- och S-serien

Det är uppgifter från koreanska The Elec som hävdar att den Note 20-serie som just lanserats här i Sverige och resten av världen kan bli den sista. Uppgifterna är inte bekräftade men förklaringen ska vara att S-Pen tar plats i den dyraste av modellerna i nästa generation av S-serien under nästa år och senare under året ka Samsung även utrusta en ny version av vikbara Galaxy Fold med S-Pen.

Note kan skrotas

Om de här uppgifterna stämmer skulle alltså Note-serien kunna skrotas och Galaxy Fold istället ta den tidigare produktkategorins plats med återkommande lansering på hösten varje år. Enligt The Elec har Samsung redan nu beslutat att nästa generation i Galaxy S-serien ska sakna djupsensor i kameran, så kallad Time of flight-kamera, något som vi såg redan i Galaxu Note 20 Ultra och som därför verkar troligt. Galaxy Note 20 Ultra har ju istället för en TOF-kamera fått laserautofokus.

Skulle förändringen genomföras på det sätt som The Elec redogör för så skulle det vara en stor förändring för Samsungs mobilstrategi. Note är en produktkategori med en etablerad kundkrets, samtidigt som Fold ännu inte har samma antal anhängare. Det kan vara en utmaning för Samsung att pressa upp antalet sålda enheter på Fold till Notes nivåer, inte minst när det gäller de komponenter som behövs eftersom bolaget enligt uppgifter redan nu i slutet av detta år uppges producera de vikbara skärmar med UTG-glas som behövs för produktionen av nästa Galaxy Z Fold.