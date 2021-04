Nytt: Testa mobilabonnemang gratis i två månader – Mobil PLUS ingår

Det är nu ett år sedan vi startade Mobil PLUS. Medlemskapet innebär att du som är medlem får fri tillgång till alla våra fördjupande artiklar och dessutom en rad olika erbjudanden och rabatter. Ett nytt sådant erbjudande vi nu är glada att kunna presentera är det med mobiloperatören Vimla. Du som nu tecknar ett nytt PLUS-medlemskap på Mobil PLUS får inte bara de första två månaderna Mobil PLUS gratis, utan du får även testa abonnemang hos Vimla gratis i två månader. Erbjudandet innebär att du kan välja valfritt abonnemang hos Vimla med upp till 100 GB data inkluderat per månad utan kostnad första två månaderna.

Du hittar erbjudandet och anmäler dig här.

Fördjupning och vägledning

Som medlem i Mobil PLUS får du varje vecka fördjupande läsning och kommentarer till det aktuella som händer i mobilbranschen. Den senaste tiden har vi till exempel publicerat PLUS-exklusiva artiklar där vi förklarar snabbladdning, lär dig hur du utnyttjar funktionerna i din mobils kameraapp till max, granskat hur bra tillverkarna varit på systemuppdateringar och i ett stort reportage sett tillbaka på Nokias tid som dominant inom mobiler. Dessutom svarar vi återkommande på läsarnas frågor, så som PLÖUS-medlem har du direkt tillgång till Mobilredaktionens samlade erfarenhet och kompetens. Med två gratismånader har du gott om tid att läsa ikapp hela vårt arkiv av artiklar och se om PLUS-medlemskap är något för dig.

Förmånligt mobilabonnemang

Erbjudandet från Vimla innebär att du kan testa ett abonnemang i två månader utan kostnad. Även du som redan är PLUS-medlem kan ta del av Vimlas erbjudande. Du kan välja att flytta ditt befintliga mobilnummer, eller starta ett helt nytt abonnemang med ett nytt nummer. Varken Vimla eller Mobil PLUS har några bindningstider så du kan säga upp dina abonnemang när du vill.

