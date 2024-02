One UI 6.1 snart även för äldre Galaxy-modeller

Samsung laddar för nya One UI

Än så länge är det bara Samsungs senaste flaggskeppsmodeller i form av Galaxy S24-serien som kör den senaste versionen av företagets Android 14-baserade gränssnitt One UI, närmare bestämt One UI 6.1. Nu har dock rykten börjat dyka upp om att Samsung planerar att börja rulla ut gränssnittet även för äldre modeller. Först i kön påstås bli modellerna i Galaxy S23-serien som kan börja få uppdateringen under mars månad, enligt publikationen Sammobile.

De stora nyheterna är att uppdateringen kommer att lägga till en del AI-funktioner från Samsungs nylanserade AI-satsning med en ny visuell sökfunktion, översättning av telefonsamtal i realtid och ett flertal generativa funktioner. Det ska även läggas till nya funktioner för anpassning av låsskärmen, förbättrade animationer i användargränssnittet, samt en rad olika buggfixar och stabilitetsförbättringar.

One UI 6.1 ska även komma att släppas till fler äldre modeller efter S23-lanseringen.