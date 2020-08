Oracle vill köpa delar av Tiktok

Kampen om Tiktok går vidare med förhandlingar mellan utvecklaren Bytedance och Microsoft, plus att Twitter sägs vara intresserade av att köpa tjänsten. Nu rapporterar Financial Times att även Orcale är intresserade av att köpa Tiktoks marknadsområden USA, Kanada, Australia och New Zealand. Orcale ska redan ha varit inblandade i samtal med de kinesiska ägarna, sägs dessutom arbeta tillsammans med en grupp amerikanska investerare som redan äger andelar i Bytedance.