Patent visar kamera under skärm från Huawei

Huawei har inte låtit de amerikanska restriktionerna hindra dem från att komma med nya tekniska innovationer. Ett patent som lämnades in av den kinesiska tillverkaren under hösten 2019 har nu hamnat i fokus för intresse i branschens medier. Det patentet visar nämligen framför allt modeller som inte har något hål i skärmen eller sensorpanel på framsidan för en kamera. De verkar inte heller ha någon mekanism för en dold pop-up-kamera. Det här innebär alltså, troligen, att Huawei arbetar på en teknik för att kunna ha kameran under skärmen.

Det här är inget nytt under solen, både Oppo och Xiaomi har visat prototyper med den här tekniken förut. Men de har också sagt att den inte är redo för att hamna i konsumentprodukter ännu.

Andra detaljer från dessa patent som är intressanta är att det inte verkar finnas speciellt många fysiska knappar på telefonerna. Antagligen kommer dessa att ersättas av touchfunktioner. Skärmen verkar också böjas ut mot sidorna av telefonen.

Kameraenheterna verkar inte ha några större förändringar mer än designmässigt, men det är svårt att säga något om specifikationer utifrån ett par bilder. Om Huawei har teknik för att ha kameran under skärmen på gång kanske den dyker upp i nästa generations flaggskepp.