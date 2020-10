Pengarna rullar in i app-butikerna – mer i Appstore än Google Play

Under det tredje kvartalet installerades det 36,5 miljarder appar från Google Play Store och Apple App Store, vilket är en ökning med över 20 procent jämfört med samma tidperiod förra året. Det spenderades även mer i de båda app-butikerna, närmare bestämt 29,3 miljarder dollar (ungefär 260 miljarder kronor) vilket är en ökning med mer än 30 procent jämfört med samma tre månader förra året.

Trots att Android har ungefär 85 procent av den globala marknaden för smarta mobiler, är det Ios-användare som är mest villiga att öppna plånboken. Under juli-september spenderades det 169 miljarder kronor i Apples App Store medan det spenderades 91 miljarder kronor i Google Play Store.

Den app som drog in mest pengar var videotjänsten TikTok som hamnade på första plats både i App Store och i totalen, trots att den inte var med ens på topp 10-listan för Play Store, där det i stället var Google One som drog in mest pengar. TikTok var dock den app som laddades hem flest gånger från bägge app-butikerna.