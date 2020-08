Så fungerar Disney Plus i mobilen – billigare abonnemang släppta

Sedan tidigare är det känt att Disney Plus kommer till Sverige och det är premiär den 15 september. Då gör alltså Disney de andra streamingtjänsterna sällskap på den svenska marknaden och precis som Apple TV Plus lägger de sig prismässigt betydligt under till exempel Netflix och HBO Nordic.

Du kommer kunna titta på Disney Plus i mobilen via deras app som finns för såväl Android som för Ios och det finns stöd för både Apples Airplay och för Chromecast för att få bilden från mobilen till en större skärm. Dessutom finns appen till en rad olika smart-tv och du kan även titta direkt i webbläsaren.

Ordinarie pris för Disney Plus i Sverige är 69 kronor i månaden eller 689 kronor för ett helårsabonnemang. Då får man strömma på upp till fyra enheter samtidigt och tjänsten tillåter dig att ladda ner innehåll fritt för att se offline på upp till tio olika enheter.

Just i samband med lanseringen har Disney Plus även ett erbjudande med helårsabonnemang för 590 kronor för den som förbeställer, ett pris som motsvarar en månadskostnad på 49 kronor istället för den ordinarie avgiften på 69 kronor per månad.