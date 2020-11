Säkerhetsföretag varnar för populär videoapp: "Bör avinstalleras"

Då och då kommer olika säkerhetsföretag med information som varnar för vissa appar. Ofta handlar det om appar som antingen används för att samla in personlig information eller som används av kriminella för att ta sig in i din telefon. Den här gången handlar det om en populär gratisapp som har använt sig av en del ljusskygga metoder för att tjäna pengar via din Androidtelefon.

Säkerhetsföretaget Secure-D har släppt information om appen Vivavideo som gör att den populära videoredigeringsappen borde tappa det mesta av sin stjärnglans. Företaget har studerat appen sedan 2019 för att samla in information. Vad de har hittat är att Vivavideo använder sig av två olika metoder för att dra in pengar. Dels försöker de lura sina användare att starta olika typer av betaltjänster men de säljer också in annonser till annonsörer, som trots det inte visas.

Mycket populär

Problemet med Vivavideo är att det har väldigt många användare, totalt sett har den laddas ner mer än 100 miljoner gånger globalt sett. Secure-D har lyckats blockera över 20 miljoner misstänkta betalningar under en övervakningsperiod, men olyckligtvis har många liknande betalningar passerat utan att de kunnat hindras.

Secure-Ds VD säger att de äldre versionerna av appen är erkänt osäkra vad gäller dolda betalningar, anledningen till att de inte riktigt kunnat säga det om de senaste versionerna är att appen verkar upphöra med sin illegala verksamhet när den övervakas. Men Secure-Ds VD Geoffrey Cleaves tycker ändå att användare ska ta bort appen och att man inte ska installera den.

Som om inte ovanstående var tillräckligt avskräckande menar Cleaves också att Vivavideo kräver tillgång till saker den inte borde behöva tillgång till, vilket för sig borde vara tillräckligt för att den bör undvikas.