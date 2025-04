Samsung bekräftar: One UI 7 stoppat – Utrullningen pausad globalt

Uppdatering 17:21: På eftermiddagen under måndagen bekräftar Samsung att One UI stoppats. De säger inget tydligt om orsaken utan redogör bara för att "utrullningens tidsplan har uppdaterats för bästa möjliga upplevelse". Det finns heller inga uppgifter om när problemet kan vara åtgärdat och utrullningen av One UI 7 kan återupptas.

Ursprungliga artikeln: Utrullningen av One UI 7 inleddes förra veckan efter flera månaders betatestande och väntan. Först ut var då de vikbara modellerna Galaxy Z Flip 6 och Z Fold 6 följt av S24 serien med Galaxy S24, S24 Plus och S24 Ultra.

Nu kommer rapporter so säger att Samsung stoppat utrullningen på global nivå efter att allvarliga buggar upptäckts. Detta alltså trots att bolaget genomfört en lång rad betatester inför lanseringen för att undvika just oväntade problem.

Samsung själva har inte bekräftat stoppet, eller dess orsak, men enligt läckaren IceUniverse handlar buggen om att koreanska S24-användare efter uppdatering märkt att telefonen inte kunde låsas upp som vanligt.

De första rapporterna pekade på att problemet var isolerat till koreanska marknaden och det fanns rapporter om att Samsung helt enkelt tagit bort uppdateringen från sina servrar där. Sedan dess så har rapporter visat att även uppdateringar för resten av världen pausats och den som ännu inte uppgraderat sin S24 ska alltså få meddelande att inga uppdateringar är tillgängliga. Eftersom vi redan uppdaterat kan vi inte bekräfta det. Samstämmiga rapporter säger dock att uppdateringen alltså pausats globalt tills vidare.