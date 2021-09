Samsung Galaxy S21 FE försenad - igen

Den sydkoreanska The Elec så ska Samsungs Galaxy S21 FE börja massproduceras under september och den kommande Galaxy S22 ska börja massproduceras i november. Det här innebär måhända att S21 FE kommer att lanseras under september, men säljstarten dröjer nog. Tanken från Samsungs håll ska dock ha varit att den skulle gå in i massproduktion under maj månad och lanseras i augusti. Men bristen på chip har satt sina spår i teknikbranschen. Den här förseningen skulle innebär att modellens säljstart har förskjutits med fyra månader.

Enligt rapporter ska Samsung också vara besviken på att deras S21-försäljning har varit lägre än förväntat och att till exempel Xiaomi sannolikt har plockat av deras kunder. Rapporten säger också att Samsung har sänkt sina förväntade försäljningsmål av S21 FE.

Hur bra den kommer att sälja behöver vi nog vänta tills efter lanseringen för att se.