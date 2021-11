Samsung vill dubbla produktionen av vikbara skärmar

Enligt analysfirman UBI Research har Samsung bestämt sig för att dubbla produktionen av vikbara skärmar under nästa år. Enligt uppgift ska Samsung idag producera runt 8,1 miljoner skärmar per år (2021). Det sägs att 80 till 90 procent av de producerade skärmarna kan användas i telefoner så det skulle innebära att de producerar strax under åtta miljoner vikbara telefoner i år. En fördubbling skulle dels kunna innebära att Samsung vill satsa stenhårt på vikbara telefoner och lansera en billigare variant som kan öka volymerna för deras försäljning. Eller så har de kunder som står på kö för att köpa skärmar till sina kommande vikbara modeller. Det sägs att både Vivo och Xiaomi har funderingar på att använda sig av Samsungs skärmar, även Apple och Google har rykten cirkulerande kring sig om att de funderar på vikbara telefoner. Samsung skulle då kunna vara en potentiell leverantör av vikbara skärmar.

I dagsläget står Samsung för ungefär 90 procent av alla vikbara skärmar. Huruvida konkurrensen kommer att öka eller om Samsung får stå ohotade kvar på tronen återstår att se. Men att de har ett försprång vad gäller marknaden för vikbara telefoner är svårt att säga något emot.