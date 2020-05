Samsungs nya kamerasensor: Sänker upplösningen men höjer annat

Efter att ha lanserat sensor på sensor med högre och högre upplösning och dessutom uttalat sig om att målsättningen om en 600 megapixelssensor lanserar de nu en modest 50 megapixelssensor. Men om man bortser från upplösningen är den inte överdrivet modest.

Den nya ISOCELL GN1 har bland annat en fokuspunkt i varje aktiv pixel. Det innebär att autofokusen kan vara extremt exakt. Samsungs Dual Pixel-teknik finns också på den nya sensorn, vilket innebär att varje pixel har två fotodioder vilka i vanliga fall agerar som en enda pixel. Men om man vill kan dessa delas upp och med hjälp av mjukvara kan man då få en bild som motsvarar 100 megapixlar. Sannolikt slår dock inte denna teknik en sensor med 100 megapixlar på fingrarna.

Mer teknik för bra mörkerbilder

Förutom att sensorn redan har större pixlar än de flesta mer högupplösta konkurrenter, något som ger bättre bilder i svagt ljus, så kan GN1 användas med Samsungs så kallade Tetracell-teknik. Det innebär en pixelbinningsteknik där fyra pixlar slås samman och agerar som en. Något som i sin tur ger en ännu större ljusinsamlande yta och därmed bättre förutsättningar för bra bilder i sämre ljus. Upplösningen på dessa bilder blir 12,5 megapixel.

Sensorn klarar även av att köra live-HDR och den elektroniska stabiliseringen använder data från mobilens inbyggda gyro för att minska risken för suddiga bilder.

Gillar man att filma kan man göra det med 8K vid 30 bilder per sekund, men den kan även spela in 1080 med 400 bilder per sekund (utan autofokus) och 1080 med 240 bilder per sekund med autofokus.

Massproduceringen kommer att börja inom en månad och den nya sensorn kommer troligen att dyka upp i olika telefoner under andra halvan av 2020.