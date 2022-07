Skarpa Galaxy Watch 4 One UI 4.5 står för dörren

Samsung har meddelat att den skarpa uppgraderingen av One UI 4.5 snart kommer att börja rullas ut till Galaxy Watch 4 och Galaxy Watch 4 Classic. De bekräftar också att den nya One UI-versionen kommer att basera sig på operativsystemet Wear OS 3.5, till skillnad från Wear OS 3.2 som används med befintliga One UI.

Enligt Samsung kommer skarpa versionen av One UI 4.5 att släppas under tredje kvartalet 2022 till befintliga klockor, medan rykten gör gällande att den första vågen av uppgraderingar kan börja rullas ut redan nu i juli.

Det ska också vara One UI 4.5 som kommer att vara förinstallerat i de kommande Galaxy Watch 5 och Galaxy Watch 5 Pro.