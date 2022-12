Slipp lösenord med Passkey

I den senaste versionen av webbläsaren Chrome, version 108 närmare bestämt, introducerar Google den nya säkerhetsfunktionen Passkey som skapar möjligheten att använda lösenordsfria inloggningar. Det betyder att det blir möjligt att logga in på webbplatser på samma sätt som när du låser upp en enhet, exempelvis via fingeravtryck. På Android synkroniseras Passkey med Googles lösenordshanterare så att inloggning med Passkey kommer att dyka upp precis som vanliga lösenord. För att kunna använda funktionen måste även webbplatsen där du vill logga in ha implementerat stöd för funktionen, så förhoppningsvis kommer det inom en snar framtid att dyka upp allt fler webbplatser som använder den möjligheten.

Än så länge finns Passkey enbart till Android, Windows 11 och Mac OS, men nästa steg är att släpa funktionen även till Ios och Chromebook.