Snapchat lanserar nya säkerhetsfunktioner för föräldrar

Snapchat lanserar idag Family Center, en ny säkerhetsfunktion som ska göra tjänsten säkrare för unga användare mellan 13 och 18 år. Åldersgränserna beror givetvis på att personer yngre än 13 år inte får använda tjänsten enligt användaravtalet. Genom att både föräldern och tonåringen använder funktionen föräldrar se vilka vänner tonåringen har och vilka de kommunicerar men, men utan att avslöja något av innehållet i dessa konversationer. Inom en snar framtid tillkommer även en funktion som gör att föräldrar kan se vilka nya vänner som deras tonåringar har lagt till. Föräldrar kan också konfidentiellt rapportera misstänkta konton direkt till Snapchats förtroende- och säkerhetsteam.

Family Center kompletterar befintliga funktioner för ungdomssäkerhet som bland annat inkluderar att de under 18 år vara gemensamma vänner för att kunna kommunicera med varandra, vänlistor är privata, offentliga profiler för de under 18 år är inte tillåtna och att det är svårare att hitta tonåringar under 18 år i sökningar.

Family center-funktionen lanseras idag i USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Kanada, och ska lanseras på fler marknader under hösten.