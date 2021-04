Sonys mobilsektion gör vinst efter många år av förluster

Sony har under flera år kämpat med siffror som lutat åt fel håll. Nu kan det dock vara så att de uppnått någon form av stabilitet i sin försäljning. Det första kvartalet under 2021 sålde de 400 000 enheter, vilket var samma antal telefon som de sålde under samma period förra året. Kvartalet innan låg försäljningen på en miljon enheter, men det är ju också i ett rejält högtidskvartal med hög försäljning i många branscher så skillnaden är inte förvånande.

Men de glada nyheterna, för Sony, är att de trots att försäljningen sjunkit lite totalt sett om man jämför 2020 med 2019, så har mobilsektionen gjort en ekonomisk vinst för första gången på länge.

Det ska väl dock också sägas att mobilsektionen gjorde en förlust under det första kvartalet. Detta trots att de sålde för lite mer än motsvarande period tidigare år.