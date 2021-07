Sopa bort spåren i e-posten

DuckDuckGo, som kanske är mest kända för sin integritetsskyddande webbläsare och söktjänst, har startat en e-posttjänst vars primära funktion är att rensa bort spårningsinformation i e-post. Användaren får en duck-adress, och e-post som skickas till den adressen slussar meddelandet vidare till användarens ordinarie adress - dock efter att ha rensat bort eventuell spårning i meddelandet. Det ska dessutom bli möjligt att skapa unika engångsadresser, och DuckDuckGo säger att de aldrig sparar någon e-post.

Enligt DuckDuckGo själva innehåller 7 av 10 e-postmeddelanden olika spårningsfunktioner och potentiellt känsliga uppgifter som var, när och på vilken enhet som meddelandet har öppnats.

För tillfället är tjänsten i ett betastadie, och alla som är intresserade av den behöver placera sig i kö som finns tillgänglig i appen, som finns för Ios och Android. För att ställa dig i kö installerar du appen, går in under Settings > Beta Features > Email Protection och väljer Join the Private Waitlist.