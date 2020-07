Spotify introducerar stöd även för videopodcasts

För en tid sedan inkluderade streamingtjänsten Spotify podcasts i sitt utbud. Nu tar man nästa steg i den utvecklingen med ett nytt format där användarna i videoform kommer att kunna följa personerna som sänder podcasts. Det handlar dock inte om en traditionell video-podcast utan om en kombination av ljud och bild, där det i grunden handlar om en vanlig podcast men med alternativet att dessutom strömma video som synkroniseras med "ljud-podcasten". Detta gör det möjligt att lyssna podcasten som vanligt om du till exempel inte har tillgång till eller är ointresserad av video, eller om du vill hålla nere datamängden som strömmas.

Formatet kommer att bli tillgängligt både i gratisversionen och i premiumversionen, och finnas både i mobil- samt i datorversionen av Spotify.

För tillfället finns det bara en handfull podcasts som använder den nya funktionen, bland andra Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay, och The Rooster Teeth Podcast.