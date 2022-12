Spotify Wrapped 2022 – så hittar du din personliga topplista

Spotify Wrapped har blivit mer otalat för varje år och förutom att samla hur Sverige och hela världen lyssnat under året så får även varje enkild användare en sammanställning över just din lyssning. Sammanställningen som är unik för dig hittar du i Spotify-appen i din telefon och den är officiell från och med nu kl 15 den 30 november. Det är alltså bara i mobilappen av Spotify som Wrapped-sammanställningen är tillgänglig. Från Spotify-appen kan du enkelt dela med dig av din lyssningstatistik, mest spelade artister och så vidare i sociala medier och jämföra din lyssning med andras.

Din persaonliga statistik visar hur många och vilka genrer av musik du lyssnat mest på ,den totala speltiden du lyssnat totalt under året, mest spelade låten, mest speladeartist och så vidare. Som avslutning får du även en definition av din lyssnarpersonlighet.

Vill du så kan du spara den spellista över dina 100 favoritlåtar från året som gått så att du har dessa enkelt tillgängliga i appen.

Mest spelat i Sverige

Spotify presenterar även samlad statistik och den visar att årets mest streamade låt var "Kan inte gå" av Falubandet Bolaget och Einár är den artist som streamats mest i Sverige, följd av Hov1, Ed Sheeran och Veronica Maggio. Globalt på Spotify är Bad Bunny mest spelade artist i världen för tredje året i rad och As It Was med Harry Styles mest spelade låten globalt. När det gäller poddar så har svenska lyssnar på Spotify mest attraherats av P3 Dokumentär, Sommar & Vinter i P1 och Spotify Dok, deras egen dokumentärserie.