Sunbird stänger ner även sin egen app

Nyligen lanserade utvecklaren Sunbird tillsammans med Nothing meddelande-appen Nothing Chat, som gav Imessage-stöd till Nothing Phone 2. Det tog dock bara en dag innan det hade uppdagats så stora säkerhets- och integritetsproblem med Nothing Chat att appen plockades ner från Play Store. Bland annat hade meddelanden skickats utan kryptering, samt att skickade mediefiler inte hanterades som utlovat.

Nothing Chat baserade sig på Sunbirds egen app med samma funktion, och nu har företaget även stängt ner och plockat bort den appen. Man skriver att det handlar om en tillfällig nedstängning medan man undersöker säkerhetsproblem med tjänsten.

Det är för tillfället oklart om eller när Sunbird eller Nothing Chat kommer tillbaka.