Tekniskt fel hos Telia gjorde 30 000 hemliga nummer sökbara

På grund av ett tekniskt fel förvandlades hemliga nummer till vanliga telefonnummer i Telias system och 30 000 hemliga telefonnummer gjordes sökbara via nummerupplysningsföretag. Bland dessa 30 000 fanns 100 nummer som hör till personer med skyddad identitet. Felet skedde i juli och upptäcktes först i september. Under den här tiden kunde alltså de hemliga numren hittas av vem som helst via olika nummerupplysningstjänster.

– Det rör sig om drygt 30 000 kunder med hemligt nummer. Ett 100-tal av dessa är kunder som även har skyddad identitet, men i de fallen så har ingen annan personlig information varit synlig, säger Irene Krohn, presschef på Telia till SVT.

Drabbade kunder fick information om detta förra veckan och erbjuds nu nytt telefonnummer. Felet ska dock ha varit korrigerat sedan tidigare. Telia uppmanar också dessa kunder att vara uppmärksamma på om någon försöker/försökt kontakta dem.

Felet uppstod vid uppdateringen av systemet som hanterar deras mobiltelefonnummer. Telia har också anmält händelsen som en personuppgiftsincident till Post- och telestyrelsen.