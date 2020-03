Tele2- och Comviq-kunder bjuds på gratis streamingtjänst

För ungefär en månad sedan lanserades nya streamingtjänsten Comhem Play Plus. Där hittar man ett bibliotek av både tv-serier och filmer. Innehållet kommer från bland annat Nordisk Film, National Geographic, Cartoon Network och Paramount. Bland serierna som finns tillgängliga hittar vi till exempel Mr Robot, The Walking Dead och The Pier och till filmerna räknas Remember Me, Rocketman, Sune i fjällen, Aviator och Hunger Games. Ordinarie pris är 69 kronor i månaden, men nu bjuds alltså mobilkunder hos Tele2 och Comviq på tjänsten.

Comhem Play Plus fritt i ett år

Utöver att mobilkunder hos Tele2 och Comviq slipper månadsavgiften för tjänsten i ett helt år så kan kunderna dessutom använda streamingtjänsten utan att datapotten på abonnemanget förbrukas. Com Hem Play Plus finns som app för både Iphone och Android och du anmäler dig till tjänsten genom att logga in med Mobilt Bank ID. Erbjudandet gäller kunder hos Tele2, Comviq, Boxer och Comhem och andra får betala 69 kronor i månaden, eller prova gratis första månaden. När det inledande gratisåret har gått fortsätter abonnemanget och då får man sedan betala 69 kronor per månad.



I nuläget gäller erbjudandet enbart abonnerande kunder, men på Comviq uppger man för Mobil att man ser över en lösning för även kontantkortskunder framöver.

