The Rock släpper nya hörlurar tillsammans med JBL

Samarbetet mellan Dwayne "The Rock" Johnson, JBL och Under Armour, har resulterat i en uppdaterad version av de in ear-lurar som släpptes förra sommaren.

Den uppdaterade versionen av lurarna "UA Project Rock True Wireless X - Engineered by JBL" ska enligt tillverkarna ha en batteritid på upp till tio timmar, det vill säga ungefär dubbelt så mycket som föregångarna. Det medföljande fodralet ska dessutom ha kapacitet att ladda lurarna tre gånger och laddas i sin tur via usb-c.

Lurarna med det måttligt smidiga namnet har passiv brusreducering, är försedda med Bluetooth 5.0 och vattentåliga med IPX7-certifiering.

I USA kostar de nya "UA Project Rock True Wireless X - Engineered by JBL" 200 dollar.