Tre slopar bindningstiden med nytt abonnemang

Tre har meddelat att deras enda abonnemang för nya kunder är 3Flexibel. Det som är nytt är att Tre har valt att plocka bort bindningstiden, något som flera andra operatörer också gjort. Tele2 slopade till exempel sina bindningstider redan 2014 och separerade abonneamngsbetalningen från avbetalning på själva telefonen. Det nya abonnemanget hos Tre kommer med 5GB, 15GB, 50GB eller obegränsad mängd surf, med kostnadsfria samtal och sms/mms.

Priserna ligger på 199, 299, 399 eller 499 kronor i månaden beroende på surfmängd. Det här är samma priser som Tre hade på sitt tidigare abonnemang 3Surfa, så skillnaden är främst teoretisk. Abonnemanget har alltså ingen bindningstid, men uppsägningstiden är 30 dagar.

Om du vill kan du även, precis som tidigare, lägga till familjemedlemmar i ditt abonnemang för 99 kronor per medlem. Då får ni dela på den inkluderade datapotten.

Fortsatt rabatt vid köp av telefon och abonnemang

Den största faktiska skillnaden med abonnemangsomläggningen är för den som väljer att köpa en telefon tillsammans med sitt abonnemang. Köper du telefon tillsammans med abonnemang så kan Tre erbjuda en kombinationsrabatt. För till exempel Samsung Galaxy S21 5G är rabatten per månad 30 kronor om du väljer ett abonneamng med 5 GB data och 100 kr per månad om du väljer ett abonnemang med 15 GB data eller mer per månad. Rabatten gäller ett visst antal månader så länge du har ett aktivt abonnemang och skulle du säga upp abonnemanget eller avbetalningen på telefonen så försvinner också rabatten.