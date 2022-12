“Tres mobilnät bäst i Sverige – gått från långsammast till snabbast på 5G”

Analysföretaget Opensignal (tidigare Tutela) mäter verkliga kunders upplevelse av de svenska mobilnäten och gör det regelbundet för att kartlägga skillnaderna. Den senaste undersökningen som genomförts under 90 dagar från 1 augusti till 29 oktober i år visar att Tre har gjort en storsatsning och påtagligt förbättrat sitt nät.

Överlag visar testet som Opensignal genomför att det är en väldigt jämn match mellan de fyra operatörerna och många av delmomenten visar delade segrar där resultatet alltså är för jämnt för att utse en vinnare.

Ingen fullkomlig metod

Innan vi går in på testresultatet ska vi klargöra att det inte är ett fullständigt test av täckning, hastighet och nätprestanda som Opensignal genomför. Bolaget genomför sina analyser genom att data samlas in från verkliga användare och analysverktyg i vanligt förekommande appar rapporterar verklig prestanda till Opensignal som sammanställer den. Genom de data som samlas in bedömer Opensignal kvalitet för videostreaming, spelande, röst- och videosamtal, nedladdningshastigheter samt hastigheten för att ladda upp filer. Testet visar och bedömer alltså inte täckning i form av geografisk yta, men har en begränsad form av utvärdering av yttäckning där Opensignal anger hur stor andel av tiden som deras användare har täckning, vilket alltså mäts där kunderna faktiskt befinner sig.

Eftersom testmetoden mäter hastighet hos faktiska användare så kan även det påverka resultatet eftersom olika användare använder olika telefoner, kan ha olika abonnemangstyper och därmed få tillgång till olika datahastighet även om de befinner sig på en och samma plats vid samma tidpunkt.

Tre betydligt snabbare

När vi senast rapporterade resultat från Opensignal i juni i år fick Tele2 en knapp seger medan Tre rapporterades ha bäst täckning enligt Opensignals definition.

I Opensignals senaste rapport tar Tre hem totalt tio delade grensegrar och två individuella segrar medan Telia får 11 delade segrar och en individuell, vilket alltså ger Tre en mycket knapp totalseger. Ser vi resultatet uppdelat i de olika delarna så vinner Tre och Telia i videokvalitet och i nedladdningshastighet medan till exempel spelsegern är en delad där alla fyra operatörer får stå överst på prispallen.

I flera av de separate 5G-grenarna är det delade segrar, vilket tyder på ett väldigt jämnt resultat, men i både täcknings- och kvalitetsgrenarna tar Telia och Tre delade segrar och lämnar Tele2 och Telenor bakom sig.

Den mest påtagliga förändringen sedan förra testet som genomfördes mellan februari och maj i år och presenterades i juni så har Tre-kunderna kunnat glädjas åt betydligt förbättrade nedladdningshastigheter. Från att ha varit långsammast i jämförelsen ökar Tre nedladdningshastigheten med 118 Mbps, nästan en fördubbling av hastigheten från början av året. Då var Tre sämst med en nedladdningshastighet via 5G på 248,3 Mbps. Nu har de ökat till 366,2 och en delad förstaplats i just den grenen.