Två surfplattor i Samsung Galaxy Tab S7-serien visas i stor läcka

Samsungs mobilchef har tidigare bekräftat att bolaget den 5 augusti ska visa upp fem olika nya produkter. Just att visa upp produkterna har dock läckor innan lanseringen till stor del redan tagit hand om. Nu är det till exempel dags för Galaxy Tab S7 och S7 Plus att se dagens ljus. Det är Winfuture som visar upp surfplattorna i detalj tillsammans med många av specifikationerna.

Två olika med mycket gemensamt

Som namnet antyder är det en mindre surfplatta kallad Tab S7 och en större kallad Tab S7 Plus. Enligt uppgifterna ska den större vara utrustad med en oled-skärm på 12,4 tum medan den mindre får en enklare LCD-skärm på 11 tum. Både enheterna ska dock ha senaste Snapdragon 865 Plus som systemchipp och de ska även ha 120 bilder per sekund i skärmuppdateringstakt.

Båda enheterna ska så klart ha medföljande penna, Samsungs S-Pen och den kan även få en förbättrad uppdateringstakt kopplad till plattornas förbättrade prestanda. I grundutförandet ska Tab S8-familjen få 8 GB arbetsminne och 128 GB intern lagring. På baksidan kan man se att S-pen kan fästas magnetiskt precis som på föregångaren Tab S6. De läckta uppgifterna pekar dessutom på att båda enheterna får dubbelkamera på baksidan med huvudsensor och vidvinkel samt att den större enheten får ett större batteri på 10 090 mAh och den mindre Tab S7 får nöja sig med ett på 7040 mAh.

Givet att Samsungs mobilchef alltså lockat med fem nya produkter har vi av läckor att döma redan sett de flesta, lite beroende då på om han menar att till exempel dessa två surfplattor räknas som en eller två nya produkter.

I en trailer för lanseringen visar Samsung de prylar som ska visas upp.

En tidigare läcka har avslöjat nästan allt om Note 20-serien, vi har sett ingående läckor som visar Galaxy Watch 3. Bland övriga produkter finns Galaxy Z Fold 2, bönformade hörlurarna Samsung Galaxy Buds Live och så klart redan officiellt lanserade Galaxy Z Flip 5G.