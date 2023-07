Test: Nothing Phone 2 – Det sitter i detaljerna

Det här är ett flaggskepp, men ändå med en betydligt mer rimlig prislapp än många andra. Prestanda och funktioner är också rimliga. Systemkretsen som driver telefonen är inte den senaste mest påkostade, men den är så snabb att du knappast behöver mer. Kameran är högklassig med klara flaggskeppsegenskaper även den och själva hantverket, materialvalen och omsorg om varje detalj är inte bara rimlig utan i verklig toppklass.

På toppen av detta har Nothing sedan sin första telefon förfinat och utvecklat konceptet med fokus på samspelet mellan hårdvara och mjukvara. Nothing Phone 2 har en tydlig och uttalad önskan att stödja dig när du använder telefonen när du planerat att göra det, bara avsiktligt användande alltså och förhindra att du då samtidigt sugs in i andra appar som oönskat kan pocka på din uppmärksamhet och hindra dig från atta vara närvarande i nuet.

Grunderna i Nothings koncept känner vi igen. Lysdioderna på baksidan av telefonen ska i Phone 2 precis som i Phone 1 låta dig ha koll utan att för den skull ta för mycket av din uppmärksamhet. Utöver vässad prestanda och en lång rad förbättringar och finslipningar erbjuder Nothing Phone 2 mjukvara som på ett tydligt sätt samspelar med hårdvaran.

Trots att jag tycker Nothing Phone 2 är extremt lik sin föregångare på bild märker jag snabbt när jag får telefonen i min hand och börjar testa den, att bilderna inte gör mobilen rättvisa. Trots många tydliga likheter ger Phone 2 ett helt annat intryck. Rent praktiskt så har Glyph-gränssnittet med lampor på baksidan segmenterats i fler delar och därmed fått fler användningsområden, kamerorna är tydligt förbättrade, en lätt krökning av glaset i kanterna på baksidan ger ett verkligt lyft i känsla och tydligast är kanske den intensifierade satsningen på mjukvara.

Ljusen på baksidan av Nothing Phone 2 kan anpassas på fler sätt, bland annat eftersom de är uppdelade i flera segment.

När jag startar Nothing Phone 2 får jag välja om jag vill ha standardutseende på startskärmen med Googles vanliga ikoner och stil eller Nothings egen monokroma stil med nästan allt i svart-vitt med röd som markeringsfärg. Det innebär att alla ikoner för appar blir i svart-vitt utan att apptillverkaren eller du behöver göra något. Lägg telefonen med skärmen mot bordet så kan du alltså få enbart de viktigaste aviseringarna via ljussignalerna med bara ett ögonkast.

I telefonen kan du välja mellan ett monkromt läge eller ett mer normalt Android-utseende i färg.

Du kan sätta en timer och visuellt se nedräkningen ticka mot sluttiden i en ljusslinga på telefonens baksida. Du kan, tack vare ett särskilt samarbete med Uber, se på Glyph-dioderna hur din beställda bil närmar sig och du kan välja ut en favoritapp du vill ha full koll på så att strecket bredvid kamerorna konstant lyser när den appen har en oläst notis. Det här går att ställa in i mer detalj och när jag väljer Instagram som utvald app kan jag exempelvis välja att signalera alla notiser med ljus eller att bara visa direktmeddelanden men inte till exempel kommentarer jag fått, livevideor, gilla-markeringar eller nya följare.

Du kan även komponera egna ringsignaler i Glyph-gränssnittet så du får en egen kombination av ljud och ljus, du ser laddningsnivån när strömkabeln är ansluten och lägger du telefonen mot bordet med skärmen ner kan du automatiskt på det sättet aktivera tyst läge.

Allt det här ger telefonen en egen stil och attityd. Det är ett sätt att kombinera både form och funktion. Glyph-gränssnittet är funktionellt för den som vill ha det och utnyttjar funktionerna, men det fungerar även som ren estetisk utsmyckning och gör telefonen unik i sitt utseende och attityd, även om du väljer att ha ett helt annat utseende i skärmen, med färger. Personligen har jag lite svårt att vänja mig vid ett nästan helt monokromt gränssnitt och tycker det är svårt att hitta rätt app som jag letar efter. När jag klickar mig in i en app som ju ofta är full av färg, från det monokroma gränssnittet känns appen som kontrast ovanligt rörig och stökig. Du får helt enkelt välja själv vad du föredrar för utseende och kan enkelt som på vilken Android som helst anpassa utseendet på startskärm efter dina egna preferenser.

Sett till ren hårdvara drivs Nothing Phone 2 av Snapdragon 8 Plus Gen 1. Det faktumet tillsammans med en väl optimerad mjukvara och en snabb, ljusstark och responsiv skärm med upp till 120 hertz uppdateringstakt gör att telefonen hela tiden känns snabb. Telefonen kan gå ner till uppdateringstakt på 1 bild per sekund eftersom den har stöd för LTPO, detta för att spara batteri när det är möjligt. Det verkar också lyckas bra för både batteritid vid vardaglig användning under testperioden och när jag streamar en Youtube-film ger imponerande resultat. Systemchippet i kombination med Nothings mjukvara ser ut att både leverera tillräcklig kraft och vara optimerat för att hushålla med strömmen.

Flaggskeppskamera utan optisk zoom

Kamerorna räcker långt även de. Kamerasensorn i huvudkameran är samma som sitter i exempelvis Oneplus 11 och ger bra färgåtergivning och detalj. Vidvinkelkameran tappar lite i kvalitet, men är bra även den. Särskilt bra är HDR-funktionen i Phone 2 som fungerar genom att 8 bilder tas i snabb följd och med olika exponering. De kombineras till en och ger ett naturligt resultat utan att sticka iväg från det som faktiskt avbildades. Nothing Phone 2 har även ett bra porträttläge, ett expertläge med manuella inställningsmöjligheter och klarar bilder i mörker bra även de. Tydligaste svagheten är zoom, för telefonen har ingen telelins. Vill du komma närmare motivet utan att flytta på dig är du hänvisad till den Super res-zoom som använder sensorns upplösning men den visar tydlig brist på detaljer redan vid 3-4 gångers förstoring så det är inget som ska användas allt för mycket.

Nothing Phone 2 är en tilltalande och genomtänkt helhet som levererar inom de flesta områden. Tydligast är Nothings framsteg på området mjukvara och då att låta den samspela med hårdvaran. Särskilt sett till prislappen är det en telefon som ger mycket för pengarna och dessutom vågar sticka ut.

Frågor och svar

Vad lovas för uppdateringar?

Att även Phone 1 får Nothing OS 2.0 och nya funktioner lovar gott för framtiden. Phone 2 är utlovad tre års Androiduppdateringar och fyra års säkerhetsuppdateringar.

Vad kommer med i paketet?

Du får ingen laddare, men telefonen stödjer snabbladdning upp till 45W och trådlös laddning på 15W. Utöver telefonen följer det med ett sim-verktyg och en usb-c-kabel i kartongen, båda kompromisslöst formgivna med transparenta delar och metall.

Hur mår Nothings ekosystem?

Det består förutom av Phone 2 även av hörlurarna Ear 1, Ear 2, Phone 1 och Ear Stick som alla fungerar väl tillsammans. Jag är nyfiken på vad nästa produkt kan vara.

Testbild

Färgåtergivningen är naturlig och såväl HDR-funktionen som porträttläget imponerar särskilt.