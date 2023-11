Test: Samsung Galaxy Smarttag 2 – Kan mycket mera än hittas

Annons

Betyg: 8/10 Hittas snabbt

Kan styra smarta hemmet

Batteritid och utbytbart batteri

Visar platshistroik Rörig app, krånglig delning

Kräver modern Galaxy-telefon

Smarttag 2 är Samsungs senaste spårningsbricka för att du ska kunna hitta och spåra din plånbok, väska, nyckelknippan eller andra prylar. Jämfört med flera av alternativen kan den mera. Utöver att spåra dina saker kan du styra smarta hemmet, du kan inte bara hitta taggen från din telefon utan även tvärtom, hitta telefonen med hjälp av din tagg. Du får även positionshistorik, så taggen kan lämpa sig till exempel för att se var utekatten hållit hus eller få lite statistik för hundpromenaderna.

För att använda Galaxy Smarttag 2 krävs att du har en Galaxy-telefon och för att använda alla funktioner i den krävs även att din Samsung Galaxy dessutom är en Galaxy i flaggskeppsklassen. Det eftersom tekniken Ultra Wideband som ger bättre precision när du söker en enhet introducerades i Samsung Galaxy Note 20 Ultra som kom i augusti 2020.

Det första intrycket är att Samsung Galaxy Smarttag 2 gör betydligt mer än många andra prylhittarbirckor av den hr typen, men samtidigt blir en jämförelse många gånger meningslös. Både Samsung och Apple begränsar sina brickor till användare av de egna telefonerna. Har du en Iphone är det alltså i första hand Apple Airtags du tittar på, om du har en Galaxy är det främst Smarttag. Så Apple och Samsung konkurrerar inte om samma kunder. Däremot konkurrerar de båda mot Tile som klarar både Ios och Android och därigenom har en fördel om ni i familjen använder en blandning av Apple- och Android-prylar.

Anledningen till att Samsung Galaxy Smarttag 2 kan så mycket är dels att produkten i sig förfinats rent hårdvarumässigt, men även att Samsung sedan introduktionen av Smarttags våren 2021 kommit med uppdateringar till hela konceptet.

Annons

För väskor, nyckelknippor och annat

Batteriet byts lätt

Börjar vi att titta på brickan till det yttre så är formen ny. Ett större hål gör att den enkelt går att fästa såväl i en nyckelring som till exempel på väskan, eller i husdjurets halsband. Diametern på hålet är 11 millimeter. På insidan av det hålet, mot själva taggens kropp, finns ett litet hål där du kan trycka in ett nålliknande verktyg för att öppna batteriluckan och sätta i ett nytt batteri. Det är lite pilligt, men det går och en av fördelarna jämfört med föregångaren är att det behöver göras betydligt mera sällan. Ett batteri, och du får med batteriet när du köper taggen, ska hålla i uppåt 500 dagar och ännu längre i batterisparläge. Så länge har jag ännu inte testat Smarttag 2, men jag har under ett par veckor i alla fall använt funktionerna flitigt och under den här tiden har batterinivån inte dalat märkbart.

Den grundläggande funktionen i Smarttag 2 är så klart att den rapporterar sin position och precis som andra brickor av den här typen så gör den det inte bara till din egen telefon. Själva styrkan med den här produkttypen är att nätverket av enheter, i det här fallet Galaxy-telefoner, hjälps åt för att hitta prylarna. När jag lämnar brickan på kontoret på Södermalm i Stockholm kan jag hemifrån se att brickans position bekräftas ett par gånger i timmen av Galaxy-enheter som befinner sig i närheten. Tack vare Samsungs starka marknadsandel i Sverige är möjligheter stora att borttappade taggar hittas, men ju mer avlägsen platsen är där du tappar din pryl är, ja desto längre tid kan det ta och desto större är risken att den inte hittas.

Annons

På egen hand

Även utan andra användares hjälp och utan att jag tappar bort min tagg kan jag ha nytta av Smarttag 2. Det går att ställa in så jag får en notis om jag lämnar kvar taggen till exempel hemma när jag går hemifrån. Då kommer notisen till min Galaxy S23 Ultra när jag hunnit ungefär 200 meter hemifrån. När jag sedan använder telefonen för att hitta taggens exakta position kan jag dra nytta av UWB, Ultra Wideband-tekniken. Det här fanns i Plus-versionen av gamla Galaxy Smarttag, men nu är det alltså standard i Galaxy Smarttag 2. Du kan alltid få taggen att pipa och den vägen hitta Smarttag 2, men med UWB kan du även bli guidad visuellt. Jag får alltså en pil i skärmen på telefonen som pekar precis mot där brickan ligger och en exakt angivelse om hur långt bort den är. Det här gör det enkelt att hitta taggen om den till exempel ligger under någon soffkudde och det är svårt att lokalisera den bara genom ljudet.

Smarttag 2 kan en hel del annat också. Jag får som sagt en varning om jag glömmer taggen på en plats och själv går därifrån och jag kan dela taggen med andra användare, förutsatt då att de också har en Galaxy-enhet.

Knappen på Smarttag 2 kan ha flera funktioner. Ett tryck gör att din telefon börjar ringa, så att du kan hitta den om du förlagt den, men ett tryck eller ett långt tryck kan du själv ställa in vad det ska betyda. Det kan till exempel vara att en avisering skickas till medlemmar i ditt smarta hem, styra några enheter anslutna till Smartthings, som en lampa, eller att köra några rutiner du ställt in, vilket kan vara en hel serie av åtgärder.

Annons

Krånglig app

Allt det här, alla inställningar som har med Smarttag 2 att göra sköts i telefonens SmartThings-app. Det är ett problem. Att komma igång går bra. En ruta dyker upp direkt i startskärmen som guidar mig rätt och laddar ner den senaste firmware-uppdateringen till taggen. Problemet är att SmartThings-appen inte bara används för det här utan för allt möjligt. Den är helt enkelt väldigt rörig och svår att hitta i. Under menyalternativet Liv - Hem där jag hittar Smarttag 2 i appen samsas platsinformationen och inställningar med till exempel personligt anpassade recept, energimätning, klädvårdstips och musik som ska synkas med Philips Hue. Jag börjar dela med mig av taggen genom att bjuda in en annan Samsung-användare att se taggens position och får en bekräftelse på att han inte heller hittar i appen. Det är främsta nackdelen med Galaxy Smarttag 2. I övrigt fungerar funktionerna den ger dig tillgång till, och det är många, riktigt bra.